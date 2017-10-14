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ພວກນັກບິນອະວະກາດເວົ້າວ່າ ການແນມເບິ່ງໜ່ວຍໂລກຈາກບ່ອນໄກໆ ທີ່ສາມາດ
ຫລຽວເຫັນໜ່ວຍໂລກທັງໝົດ ຢູ່ໃນພາບອັນນຶ່ງ ເປັນປະສົບການທີ່ທໍາໃຫ້ຊີວິດ
ປ່ຽນໄປ ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ໄດ້ວ່າ ໜ່ວຍໂລກເຮົານີ້ ງົດງາມປານໃດ ແລະກໍ
ບອບບາງ ຫລາຍເທົ່າໃດ. ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຕໍ່ເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນລັດຄາລິ
ຟໍເນຍ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລອັນນຶ່ງ ທີ່ໃຊ້ພາບຖ່າຍທາງດາວທຽມ
ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ສຶກອັນນີ້ ໄປໃຫ້ຫລາຍຄົນຮູ້ເທົ່າໃດຍິ່ງເປັນການດີ ທັງປູກ
ຈິດສໍານຶກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກ ເຖິງອັນຕະລາຍຂອງກິດຈະກໍາ ທີ່ເປັນການທໍາລາຍ
ລ້າງຜານຂອງມະນຸດເຮົານຳ. George Putic ນັກຂ່າວຂອງ VOA ມີລາຍງານ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນໍາມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພວກນັກບິນອະວະກາດເອີ້ນສິ່ງນີ້ວ່າ "Overview Effect," ຫລື “ການເບິ່ງພາບ
ລວມຂອງໂລກຈາກຊັ້ນອະວະກາດ” ຊຶ່ງເປັນປະສົບການທີ່ຫລຽວເຫັນໂລກເປັນ
ໜ່ວຍໝາກບານສີຟ້າງາມໆ ທີ່ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍເນື້ອທີ່ ມືດ ແລະເປົ່າຫວ່າງ.
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງດາວທຽມທາງການຄ້າ ທີ່ປະກອບດ້ວຍກ້ອງຖ່າຍຮູບ ທີ່ມີ
ຄວາມລະອຽດສູງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈອັນນີ້ ມີໄວ້ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ
ແລະລັດຖະບານໃຊ້ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າທໍາການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ. ທ່ານ Steve McCormick, ຈາກອົງການ Daily Overview
ເວົ້າວ່າ:"ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ຄ້າຍຄືກັບວ່າເປັນປ່ຽງຮູບເກມສັບສົນ ທີ່ໃຊ້ຕິດຕໍ່ກັນ ທີ່ມີ
ຈໍານວນຫລາຍນັບບໍ່ຖ້ວນ. ມັນມີໄວ້ໃຫ້ເຮົາຫລິ້ນ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ໃສ່ກັນ
ແບບເບິ່ງແລ້ວຮູ້ວ່າແມ່ນຮູບຫຍັງ."
ສະນັ້ນ Daily Overview ຊຶ່ງເປັນອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ຈຶ່ງໄດ້ຫັນເອົາທັດສະນີ
ຍະພາບດັ່ງກ່າວນີ້ ໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈຂອງສາ
ທາລະນະຊົນ. ຈຸດປະສົງກໍຄື ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຮູ້ຈັກຄວາມງາມຂອງໜ່ວຍໂລກ ພ້ອມທັງ
ຄວາມຫາຍຍະນະຍ້ອນການກະທໍາຂອງຄົນ ແລະເກີດຈາກທໍາມະຊາດ ນັບຕັ້ງແຕ່
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ຜິດກົດໝາຍຢູ່ເວເນຊູເອລາ ຈົນໄປເຖິງສູນອົບພະຍົບຂອງຊາວ
ໂຣຮິງຢາ. ທ່ານ Dan Hammer, ຈາກ Daily Overview ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ:
"ພວກເຮົາສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖິງການປ່ຽນແປງ, ການປ່ຽນແປງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທີ່
ມະນຸດຢູ່ໃນໂລກໄດ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໜ່ວຍໂລກ ແລະພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະລາຍ
ງານໄດ້ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງນັ້ນ ໂດຍໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍ, ແບບບໍ່ໜ້າເຊື່ອ
ແລະມີຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີ ໂດຍການໃຊ້ທັດສະນີຍະພາບຖ່າຍທາງດາວທຽມ."
ພາບທີ່ໜ້າສົນໃຈຫລາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ພາບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງສະເພາະ
ໃດນຶ່ງ ທີ່ເປັນຕາມການເວລາ ເຊັ່ນການທໍາລາຍປ່າໄມ້, ຜົນກະທົບຂອງການຂຸດໜ້າ
ດິນເພື່ອເອົາແຮ່ທາດ ຫລືຫາດຊາຍແຄມທະເລທີ່ຖືກເປິເປື້ອນດ້ວຍມົນລະພິດ.
ອົງການ Daily Overview ຫວັງວ່າ ຈະພັດທະນາກິດຈະກໍາຂອງຕົນ ໃຫ້ກ້າວໜ້າ
ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ທ່ານ Ben Grant, ຈາກອົງການ Daily Overview ກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ:
"ຂ້າພະເຈົ້າດໍາເນີນງານຢູ່ພາຍໃຕ້ ການສົມມຸດຖານວ່າ ຖ້າຫາກຄົນເຮົາໄດ້ເຫັນ
ສິ່ງໃດ ສິ່ງນຶ່ງ ເຂົາເຈົ້າຈະຮູ້ຈັກຫລາຍກວ່າ ວ່າ ແມ່ນຫຍັງກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ ແລ້ວ
ມັນກໍຈະນໍາ ໄປສູ່ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການປະພຶດ."
ພາບອື່ນໆ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມງົດງາມອັນໜ້າອັດສະຈັນຂອງທັງສະຖານທີ່ທໍາມະ
ຊາດ ແລະຂອງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ 'ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາ', ຊຶ່ງລວມມີຕົວເມືອງ, ທາງແຍກຂອງທາງດ່ວນ, ຂົວ ແລະທ່າເຮືອຕ່າງໆ.
ເມື່ອເບິ່ງພາບແລ້ວ, ບໍ່ມີໃຜດອກທີ່ຈະອົດໄດ້ ບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກສະອອນ ຊຶ່ງລວມ
ທັງຄວາມໂສກເສົ້ານຳຍ້ອນໄດ້ເຫັນຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ໂຕທີ່ເກີດມາຈາກການ
ທໍາລາຍ.
ໃນສີ່ປີ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ໂຄສະນາຫຍັງ ຜູ້ທີ່ຕິດຕາມເວັບໄຊຂອງອົງການ Daily
Overview ຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ຫລາຍກວ່າ 675,000 ຄົນ. ຮູບພາບ
ແຕ່ລະອັນແມ່ນມີຄໍາອະທິບາຍສັ້ນໆ. ໂປຣແກມພິເສດຮັບປະກັນວ່າ ຮູບພາບບໍ່ຖືກ
ປ່ຽນແປງ ແລະຈະມີໃຫ້ຄົນເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ໃນເວັບໄຊ ທີ່ dailyoverview.com.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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