ອົງການຕິດຕາມສິ້ງຊອມອາວຸດເຄມີສາກົນ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ແກັສ ທຳ
ລາຍເສັ້ນປະສາດ sarin ໃນການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ຊີເຣຍ.
ອົງການເກືອດຫ້າມການໃຊ້ອາວຸດເຄມີ ຫລື OPCW ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການໃນ
ວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ການປະຕິບັດງານຄົ້ນຫາຄວາມຈິງໄດ້ພົບເຫັນວ່າແກັສ sarin ໄດ້ຖືກ
ໃຊ້ ໃນວັນທີ 4 ເມສາ ຢູ່ເມືອງ Khan Shaykhun ໃນຊີເຣຍ.
ຜູ້ອຳນວຍການທົ່ວໄປຂອງອົງການ OPCW ທ່ານ Ahmet Uzumcu ກ່າວຢູ່ໃນ
ຖະແຫລງການວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍປະນາມຢ່າງແຮງຕໍ່ການກໍ່ໂທດກຳນີ້ ທີ່ກົງກັນຂ້າມ
ກັບຫລັກການທັງໝົດ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສົນທິສັນຍາຄວບຄຸມອາວຸດເຄມີ. ບັນດາຜູ້ກະ
ທຳຜິດໃນການໂຈມຕີທີ່ໂຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳຄວາມ
ຜິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ການສືບສວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະອົງການ OPCW ບັດນີ້ຈະ
ລົງຄວາມເຫັນວ່າ ຜູ້ໃດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໂຈມຕີ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 87 ຄົນ
ຮວມທັງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ ສະຫະລັດສະໜັບ
ສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່ ຕໍ່ການສືບສວນ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນມາແບບບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາ ແລະ
ຢູ່ໃນລັກສະນະມືອາຊີບທີ່ສູງສົ່ງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ