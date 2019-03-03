ທ່ານເບີນີ ແຊນເດີຣສ໌ ສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ສັງກັດພັກອິດສະຫຼະ ຜູ້ທີ່ໄດ້
ຕາງໜ້າໃຫ້ພັກທີສາມໃນການເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ
ໃນປີ 2016 ນັ້ນໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ເວທີອີກຄັ້ງນຶ່ງ ດ້ວຍການຊຸມນຸມ ສຳລັບການລົງແຂ່ງ
ຂັນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020 ຂອງທ່ານ.
ການຊຸມນຸມຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ບຣຸກລິນ, ທີ່ທ່ານເຄີຍເຂົ້າຮຽນນັ້ນ, ໄດ້ມີຈຸດປະສົງ
ທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນແງ່ມູມດ້ານສ່ວນໂຕ, ຂອງທີ່ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ ທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວ
ເນັ້ນ ໃນລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານໃນປີ 2016. ໃນການເວົ້າເຖິງປະຫວັດຊົນ
ຊັ້ນກຳມະກອນຂອງທ່ານນັ້ນ, ການເຕີບໂຕໃນອາພາດເມັ້ນເຊົ່າຂະໜາດນ້ອຍໃນເມືອງ
ບຣຸກລິນ ຍັງໄດ້ປຽບໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງກັບປະທານາທິບໍດີ ຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານ
ດໍໂນລ ທຣຳ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາດ້ວຍຄວາມຮັ່ງມີ ໃນເມືອງ ຄວີນສ໌ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ ການຢູ່ໃນຄອບຄົວທີ່ອາໄສເງິນເດືອນຕໍ່ເງິນເດືອນ
ມັນເປັນແນວໃດ. ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ອະທິບາຍເຖິງ ພໍ່ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງທ່ານ ທີ່ດີ້ນຮົນ
ຕັ້ງຕົວໃນ ສະຫະລັດ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ແຊນເດີສ໌ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈພຽງເລັກນ້ອຍ
\ກ່ຽວກັບ ບັນພະບູລຸດຊາວ ຢິວ ຂອງທ່ານໃນການແຂ່ງຂັນປີ 2016 ນັ້ນ, ໃນວັນເສົາ
ວານນີ້ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຄອບຄົວພໍ່ຂອງທ່ານ ໄດ້ຖືກ “ລົບລ້າງ” ໃນການປະເທດ
ໂປແລນ ທີ່ຖືກຄອບຄອງໂດຍພວກນາຊີ ນັ້ນ.
ທ່ານ ແຊນເດີຣສຸ ຍັງໄດ້ຮ້ອງທ່ານທຣຳວ່າ “ເປັນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ
ຢູ່ໃນປະຫວັດສາດຍຸກໃໝ່ຂອງ ອາເມຣິກາ” ແລະໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ເພື່ອ
“ຄວາມທ່ຽງທຳທາງເສດຖະກິດ, ຄວາມຍຸດຕິທຳທາງສັງຄົມ ຄວາມຍຸດຕິທຳດ້ານເຊື້ອ
ຊາດສີຜິວ ແລະ ຄວາມທ່ຽງທຳດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.”
ທ່ານຍັງກ່າວວ່າ “ຫລັກການພື້ນຖານຂອງລັດຖະບານພາວກເຮົາ ຈະບໍ່ໂລບມາກໂລ
ພາ, ບໍ່ຄຽດຊັງ ແລະ ບໍ່ຂີ້ຕົວະ. ຈະບໍ່ມີການແບ່ງແຍກສີຜິວ, ເພດ, ໂຣກຢ້ານຄົນແປກ
ໜ້າ, ຊັງຄົນຮັກເພດດຽວກັນ ແລະ ລຳອຽງສາສະໜາ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະຕ້ອງຈົບລົງ.”
ໃນການພະຍາຍາມຂະຫຍາຍການອ້ອນວອນຂອງທ່ານຕໍ່ຄົນກຸ່ມນ້ອຍນັ້ນ, ຕໍ່ໄປທ່ານ
ແຊນເດີຣສ໌ ຈະໄປປາກົດໂຕຢູ່ເມືອງ ແຊລມາ ລັດ ອາລາບາມາ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້
ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານລະນຶກເຖິງ ການເດີນຂະບວນສິດທິພົນລະເຮືອນ ແຊລມາ ເຊິ່ງໄດ້
ຈັດຂຶ້ນໃນປີ 1965.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ແຊນເດີຣສ໌ ໄດ້ເປັນຜູ້ສະໝັກທີ່ຮູ້ກັນດີ ຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນປີ 2020
ທີ່ແໜ້ນ ສຳລັບການສະເໜີຊື່ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ໄດ້ມີຊື່ສຽງ ສຳລັບຜູ້
ຕິດຕາມທີ່ເປັນຮາກຖານຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນຜູ້ທ້າຊິງທີ່ແຂງແກ່ນ ຕໍ່ຜູ້
ທີ່ພັກເດໂມແຄຮັດມັກ ທ່ານນາງ ຮິລແລຣີ ຄລິນຕັນ ໃນປີ 2016 ນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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