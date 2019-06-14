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ທ.​ນ. ແຊນ​ເດີ​ສ໌ ໂຄ​ສົກ​ປະ​ຈຳ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ຈະ​ອອກ​ຈາກຕຳ​ແໜ່ງ ​ຂອງ​ຕົນໄປ ໃນໄວໆ​ນີ້

​ທ່ານ​ນາງ ຊາ​ຣາ ແຊນ​ເດີ​ສ໌ (Sarah Sanders) ໂຄ​ສົກ​ປະ​ຈຳ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່ນອກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທ່ານ​ນາງ ຊາ​ຣາ ແຊນ​ເດີ​ສ໌ (Sarah Sanders) ໂຄ​ສົກ​ປະ​ຈຳ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ຈະ​ອອກ​ຈາກຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງໄປ ໃນ​ເວ​ລາບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ອາ​ທິດ​ຂ້າງ​ໜ້ານີ້, ອີງ​ຕາມ​ການ​ປະ​ກາດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ ​ຂຽນ​ຢູ່​ໃນ​ໜ້າ​ທວີດ​ເຕີ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ "ຊາ​ຣາ ຮັກ​ກາ​ບີ ແຊນ​ເດີ​ສ໌ (Sarah Huckabee Sanders) ​ທີ່​ດີ​ຢ້ຽມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຈະ​ອອກ​ຈາກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໄປ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນນີ້ ແລະ​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຍັງ​ບ້ານ ​ຢູ່​ໃນ​ລັດອາ​ແກ​ນ​ຊໍ​ທີ່​ດີ​ຫລາຍ​ຂອງ​ນາງ.” ທ່ານ​ຂຽນ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ນາງ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ພິ​ເສດ​ຫລາຍ, ​ມີ​ພອນ​ສະ​ຫວັນ​ທີ່ເລີດ, ເປັນ​ຜູ້​ທີ່ມີ​ຜົນ​ງານ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ່​ດີ​ຢ່າງ​ໜ້າ​ເຫລືອ​ເຊື່ອ!"

ທ່ານທ​ຣຳ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກວ່າ ທ່ານ​ຫວັງ​ວ່າ​ ທ່ານ​ນາງ ແຊນ​ເດີ​ສ໌ ຈະ​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ເປັນ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ​ອາ​ແກນ​ຊໍ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທີ່​ພໍ່​ຂອງ​ທ່ານນາງ, ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ຮັກ​ກາ​ບີ (Mike Huckabee) ໄດ້ດຳ​ລົງ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ 11 ປີນັ້ນ.

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ນັນ​ແມ່ນ​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ 2022.

ຢູ່​ໃນ​ງານ​ທີ່​ຊຸກ​ຍູ້​ ໃຫ້​ຈ້າງ​ງານອະ​ດີດ​ນັກ​ໂທດນັ້ນ, ທ່ານ​ທ​ຣຳ ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ທ່ານ​ນາງ​ແຊນ​ເດີ​ສ໌​ ຂຶ້ນ​ໄປ​ກາງ​ເວ​ທີ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກ່າວສັນ​ລະ​ເສີນ​ທ່ານ​ນາງ
ຢູ່​ໃນ​ງານ​ທີ່​ຊຸກ​ຍູ້​ ໃຫ້​ຈ້າງ​ງານອະ​ດີດ​ນັກ​ໂທດນັ້ນ, ທ່ານ​ທ​ຣຳ ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ທ່ານ​ນາງ​ແຊນ​ເດີ​ສ໌​ ຂຶ້ນ​ໄປ​ກາງ​ເວ​ທີ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກ່າວສັນ​ລະ​ເສີນ​ທ່ານ​ນາງ

ພາຍ​ໃນ​ບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ນາ​ທີ​ຕໍ່​ມາ ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ທາງ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, ຢູ່​ໃນ​ງານ​ທີ່​ຊຸກ​ຍູ້​ ໃຫ້​ຈ້າງ​ງານອະ​ດີດ​ນັກ​ໂທດນັ້ນ, ທ່ານ​ທ​ຣຳ ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ທ່ານ​ນາງ​ແຊນ​ເດີ​ສ໌​ ຂຶ້ນ​ໄປ​ກາງ​ເວ​ທີ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກ່າວສັນ​ລະ​ເສີນ​ທ່ານ​ນາງວ່າ "ເປັນ​ນັກ​ລົບ."

"ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຜ່ານ​ຜ່າ​ຫລາຍ​ສິ່ງ​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ຮ່ວມກັນ, ແລະ​ລາວ​ເປັນ​ຄົນຍາກທີ່​ຈະ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ໄດ້, ແຕ່​ວ່າລາວ​ກໍ​ເປັນ​ຄົນ​ດີ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂດຍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ຄືນເຖິງ​ຄວາມ​ຫວັງ​ຂອງທ່ານ ທີ່​ຢາກເຫັນ​ທ່ານນາງ​ຈະ​ລົງ​ສະ​ໝັກເປັນ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດຂອງລັດ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງອາ​ໄສ​ຢູ່.

ທ່ານ​ນາງ​ແຊນ​ເດີສ໌ ເລີ້ມຕົ້ນ​ເວົ້າ​ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ບອກ​ໃຫ້​ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວຄຳ​ເຫັນເລັກ​ໜ້ອຍ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ "ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມຈະບໍ່​ໃຫ້ຕົນນ້ຳ​ຕາ​ອອກ ເພາະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້ດີ​ວ່າ ການ​ຮ້ອງ​ໄຫ້ບາງ​ຄັ້ງ​ກໍອາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາຖືກມອງວ່າເປັນ​ຄົນອ່ອນ​ແອໄດ້.”

ທ່ານ​ນາງ​ແຊນ​ເດີສ໌​ເອີ້ນ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ໃນ​ນາມ​ເປັນ​ໂຄ​ສົກ​ປະ​ຈຳ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວວ່າ "ເປັນ​ກຽ​ດ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ​ໃນ​ຊີ​ວິດນຶ່ງ, ​ເປັນ​ໂອ​ກາດ​ດີ​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ຊົ່ວຊີ​ວິດ​ນຶ່ງ” ແລະ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກວ່າ "ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ພໍ​ໃຈ​ໃນ​ທຸກ​ນາ​ທີ ທີ່​ໄດ້​ຢູ່​ທີ່ນີ້ ແມ່ນ​ແຕ່​ຢູ່​ໃນເວ​ລາ​ນາ​ທີ​ທີ່​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ກໍ​ຕາມ."

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄດ້​ຈູບຫົວຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ແຊນ​ເດີ​ສ໌ ແລະ​ທ່ານ​ນາງ​ກໍ​ໄດ້​ໂອບກອດ​ທ່ານ ກ່ອນ​ຈະ​ກ້າວ​ລົງ​ຈາກ​ເວ​ທີ​ໄປ.

ທ່ານ​ນາງ​ແຊນ​ເດີ​ສ໌ ເປັນ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ທີ່ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີເຊື່ອ​ທີ່​ສຸດ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ ຂອງ​ເພິ່ນ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ການ​ທາງ​ກ້ຳ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງທຳ​ນຽບ​ຂາວ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຂອງທ່ານ ທ​ຣຳ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ກ້າວ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກການເປັນຮອງ​ໂຄ​ສົກຫລັກ ​ປະ​ຈຳ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໃນ​ຕອນ​ທີ່ທ່ານ ຊອນ ສະ​ໄພ​ເຊີ (Sean Spicer) ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ໂຄ​ສົກຢູ່ນັ້ນ.

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