ການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນເບິ່ງຄືວ່າມີຜົນກະທົບແບບບໍ່ໄດ້ ຄາດຫວັງ ມາກ່ອນຢູ່ໃນລະບົບອິນເຕີແນັດ ຫລື cyberspace -ກໍຄືການຫຼຸດລົງຂອງ ຈໍານວນການໂຈມຕີທາງອິນເຕີແນດເພື່ອຮຽກຄ່າໄຖ່ ຫລື ransomware.
ທ່ານຣອບ ຈອຍສ໌ (Rob Joyce), ຜູ້ອຳ ນວຍການອົງການຄວາມປອດໄພ ທາງອິນເຕີແນັດຂອງສະຫະລັດ, ກ່າວກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍໃນວັນພຸດ ວານນີ້ວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການຫຼຸດລົງໃນໄລຍະບໍ່ດົນມານີ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ການ ບຸກລຸກຢູເຄຣນ,"
ທ່ານຈອຍສ໌ກ່າວອີກວ່າເຫດຜົນອັນນຶ່ງຂອງການຫຼຸດລົງຂອງການໂຈມຕີ ທາງອິນເຕີແນດເພື່ອຮຽກຄ່າໄຖ່ນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ ອາດແມ່ນເປັນຍ້ອນການປັບປຸງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະມາດຕະການປ້ອງກັນ ຂອງທຸລະກິດຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ ບາງສ່ວນແມ່ນກ່ຽວພັນກັບມາດຕະການທີ່ສະຫະລັດ ແລະບັນດາພັນທະມິດຝ່າຍຕາເວັນຕົກໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ມົສກູ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ.
"ແນ່ນອນພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຜູ້ກະທຳອາດຊະຍາກຳໃນຣັດເຊຍຈົ່ມວ່າ ການປະຕິບັດການຂອງການລົງໂທດ ແລະໄລຍະໄກຂອງຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ບັດ ເຄຣດິດ ແລະ ວິທີການຊໍາລະອື່ນໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງຮ່າງ ພື້ນຖານຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ເພື່ອໃຊ້ໃນການດໍາເນີນການໂຈມຕີ [ransomware] ເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນເລື້ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຈອຍສ໌ ກ່າວຕໍ່ກຸ່ມໂຄງການລິເລີ່ມທາງໄຊເບີຂອງອົງການຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ Cipher Brief.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າອັນນັ້ນມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານ ຂອງ [ຣັດເຊຍ]." "ມັນເຮັດໃຫ້ ແນວໂນ້ມຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ."
ພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຫລັງຈາກກອງກຳລັງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການປຸກລະດົມຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຊື່ວ່າ “Shields Up” ຫລື “ປ້ອງກັນໄວ້” ໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດມີຄວາມລະມັດລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີທາງອິນເຕີແນັດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກຣັດເຊຍເອງ ຫຼືຈາກພວກແຮັກເກີອາດຊະຍາກຳທີ່ເຮັດວຽກຕາງໜ້າໃຫ້ມົສກູ.
ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເຫລົ່ານັ້ນກ່າວເຕືອນວ່າ ຣັດເຊຍຍັງມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງອິນເຕີແນັດໄດ້ຕື່ມອີກ.