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ວັນສຸກ, 24 ມິຖຸນາ 2022
ໂລກ

ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ ກາຍ​ເປັນ​ແຫຼ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ​ຫຼັກ ສຳ​ລັບ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ພາ​ສີ

ແຟ້ມ - ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກວດ​ເບິ່ງ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ ທີ່​ເມືອງ​ທ່າ​ຈິງ​ດາວ ໃນ​ແຂວງ​ຊານ​ດົງ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຈີນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 9 ພຶດ​ສະ​ພາ 2022.

ຈີນ​ເພີ້ມ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ນ້ຳ​ມັນ​ດິບ​ຈາກ​ຣັດ​ເຊຍໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ຜ່ານ​ມາ ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ພາ​ສີ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໃນ​ມື້​ວັນ​ຈັນ​ແລ້ວ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ໃນ​ການຊື້​ພະ​ລັງ​ງານ​ຣັດ​ເຊຍ​ທີ່​ຫຼຸດລົງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ຍ້ອນ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ AFP.

ການ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ຣັດ​ເຊຍໄດ້​ແຊງ​ໜ້າ​ຊາ​ອຸ​ດີ​ອາ​ຣາ​ເບຍ​ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ຈີນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ທຳ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ການ​ສົ່ງ​ອ​ອກ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຂອງ​ມົ​ສ​ກູ.

ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ອັນ​ດັບ​ສອງ​ຂອງ​ໂລກ ໄດ້​ນຳ​ເຂົ້ານ້ຳ​ມັນ​ຈາກ​ຣັດ​ເຊຍ 8 ລ້ານ 4 ແສນ 2 ໝື່ນ​ໂຕນ ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ ຊຶ່ງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ 55 ເປີ​ເຊັນ​ຈາກ​ເມື່ອ​ນຶ່ງ​ປີ​ກ່ອນ.

ປັກ​ກິ່ງ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ນາມ​ການ​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມ​ຂອງ​ມົ​ສ​ກູ​ຢ່າງ​ເປັນ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ແທນ ຈາກ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ນ​ບ້ານ​ທີ່​ຖືກ​ໂດດ​ດ່ຽວ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ຈີນ ​ໄດ້​ຊື້​ພະ​ລັງ​ງານ ຈາກ​ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 7.47 ຕື້​ໂດ​ລາເມື່ອ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້ ປະ​ມານ 1 ຕື້​ໂດ​ລາ​ຫຼາຍກວ່າ​ເດືອນ​ເມ​ສາ ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ຂ່າວບ​ລູ​ມ​ເບີກ.

ຂໍ້​ມູນ​ໃໝ່​ດ້ານ​ພາ​ສີ ມີ​ຂຶ້ນ 4 ເດືອນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ສົງ​ຄາມ​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຫຼັງ​ຈາກ​ພວກ​ຜູ້​ຊື້​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຢູ​ໂຣບ ພາ​ກັນ​ບອຍ​ຄອດ​ບໍ່​ຊື້​ພະ​ລັງ​ງານ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ຫຼື​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ທີ່​ຈະ​ຫຼຸດ​ການ​ຊື້​ລົງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສອງ​ສາມ​ເດືອນ​ຕໍ່​ໜ້າ.

ຄວາມ​ຕ້ອງ​ກາ​ນຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຈາກ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ສູນເສຍຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ພວກ​ຜູ້​ຊື້​ຈ​າກ​ຈີນ ແລະ​ອິນ​ເດຍ.

ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ຊື້​ນ້ຳ​ມັນ​ຈາກ​ຣັດ​ເຊຍ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ 6 ເທົ່າ ແຕ່​ເດືອນ​ມີ​ນາ​ຫາ​ພຶດ​ສະ​ພາ ປຽບ​ທຽບ​ໃສ່​ໄລ​ຍະ​ດຽວກັນ​ຂອງ​ປີ​ກາຍນີ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຂອງ​ຈີນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ 3 ເທົ່າ ອີງ​ການ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຣິ​ສ​ຕາດ.

ນັກ​ວິ​ເຄາະ ເວ ຈົງ ໂຮ ກ່າວ​ວ່າ “ສຳ​ລັບ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ແທ້ໆ ທີ່​ໂຮງ​ກັ່ນ​ນ້ຳ​ມັນ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ແລະ​ຈີນນຳ​ເຂົ້າ​ນ້ຳ​ມັນ​ດິບ​ທີ່​ມີ​ຕົ້ນ​ຕໍ່​ມາ​ຈາກ​ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ນ້ຳ​ມັນ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ຖືກ​ຫຼາຍ.”

ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານຫຼ້າ​ສຸດ ຂອງ​ອົງ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ຂອງ​ໂລກແລ້ວ ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ແຊງ​ໜ້າ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ ໃນ​ໄລ​ຍະ 2 ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າ​ນ້ຳ​ມັນ​ຈາກ​ຣັດ​ເຊຍ​ຫຼາຍ​ເປັນ​ອັນ​ດັບ​ສອງ.

ຈີນ​ເປັນຕະ​ຫຼາດ​ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າ​ນ້ຳ​ມັນ​ດິບ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2016 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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