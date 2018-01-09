ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນຂອງອີຣ່ານ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ເຜົາໄໝ້ ໃນທະເລຈີນຕາເວັນອອກ
ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ 3 ມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ຕຳກັນ ກັບກຳປັ່ນຂົນສົ່ງຂອງຈີນລຳນຶ່ງ ໃນເຂດ
ຝັ່ງທະເລກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງຈີນ.
ກະຊວງຂົນສົ່ງຂອງຈີນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຮືອ
ສຸກເສີນ ທີ່ຈະມອດໄຟ ຊຶ່ງກຳລັງໄໝ້ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນຊານຈີ (Sanchi) ທີ່ໄດ້
ລົງທະບຽນເປັນຂອງປານາມາ ແລະການຊອກຄົ້ນຫາພວກລູກເຮືອ ທີ່ຫາຍສາບູນ
ແມ່ນໄດ້ຮັບອຸບປະສັກຍ້ອນສະພາບອາກາດປັນປ່ວນໃນທ້ອງທະເລ ທີ່ຮວມທັງ
ລົມແຮງ ແລະຄື້ນຟອງ ພ້ອມທັງອາຍນ້ຳມັນຮົ່ວທີ່ເປັນພິດຈາກກຳປັ່ນບັນທຸກ
ນ້ຳມັນນັ້ນ.
ກອງທັບເຮືອຂອງຈີນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະສະຫະລັດ ໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນ ແລະເຮືອບິນ
ໄປຊ່ອຍໃນການຊອກຄົ້ນຫາລູກເຮືອທີ່ຫາຍສາບສູນ ໃນເຂດສະໝີ 900 ໄມລ໌
ມົນທົນ.
ກະຊວງຂົນສົ່ງ ຍັງກ່າວອີກວ່າ ພວກພະນັກງານກູ້ໄພ ໄດ້ພົບເຫັນ ສົບທີ່ບໍ່ສາມາດ
ລະບຸໄດ້ຄົນນຶ່ງ ໃກ້ໆກັບບ່ອນທີ່ຊາກເຮືອ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ແລະເຊື່ອວ່າ ແມ່ນນຶ່ງ
ໃນພວກລູກ ເຮືອ 32 ຄົນ ທີ່ຫາຍສາບສູນໄປນັ້ນ ຊຶ່ງຮວມທັງ ຊາວອີຣ່ານ 30 ຄົນ
ແລະ ຊາວບັງກລາແດັສ ອີກ 2 ຄົນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ໄດ້ກ່າວໃນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເຮືອບັນທຸກນ້ຳມັນ ແມ່ນມີຄວາມ
ສ່ຽງຕໍ່ການຈະລະເບີດ ແລະກໍຈົມລົງ ທ່າມກາງການເຕືອນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້
ຂອງໄພພິບັດທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ.
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