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ສົບ​ຂອງ​ພໍ່​ແລະ​ລູກສາວ​ນ້ອຍ ຊາວແອລຊາລ ວາດໍ ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ແມ່​ນ້ຳ ຖືກ​ນຳ​ໄປ​ຝັງ​ແລ້ວ

​ພາບ​ສະ​ເທືອນ​ໃຈ ​​ຂອງທ້າວ Oscar Martinez ​ແລະ​ລູກ​ສາວນາງ Valeria ໄວ 23 ເດືອນ ທີ່​ຂວ້ຳ​ໜ້າ​ລົງ ໃນ​ແມ່​ນ້ຳ Rio Grande, 24 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019

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ຜູ້​ອົບ​ພະ​ຍົບຊາວແອລຊາລວາດໍ ແລະລູກ​ສາວ​ນ້ອຍ​ຂອງ​ລາວ ທີ່​ໄດ້​ຈົມ​ນ້ຳ​ຕາຍ
ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຢ່າງ​ແຮງ​ ​ທີ່​ຈະ​ຂ້າມ​ເຂົ້າ​ມາ​ຍັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນ​ໄດ້ຖືກ​ນຳໄປ​
ຝັງ​ໃນ​ວັນ​ຈັນວານ​ນີ້ ທີ່ປະ​ເທດແອລຊາລວາ​ດໍ ແລ້ວ.

ຮູບຂອງທ້າວ Oscar Martinez ​ແລະ​ລູກ​ສາວນາງ Valeria ໄວ 23 ເດືອນ
ທີ່​ຂວ້ຳ​ໜ້າ​ລົງໃນ​ແມ່​ນ້ຳ Rio Grande ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນ​ຮ້ອງ​ໄຫ້ ແລະ​ໂວຍ​ວາຍ
ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ທຸກ​ຈົນ​ທີ່​ຊ່ອຍ​ບໍ່​ໄດ້ ໃນ​ບ້ານ​ເກີດ​ຂອງ​ພວກ​ກ່ຽວແລະ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ
ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ປະ​ເຊີນ ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຈະ​ຫຼົບ​ໜີ​ນັ້ນ.

ພວກ​ໝູ່​ເພື່ອນ ແລະ​ຍາດ​ພີ່​ນ້ອງ ຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ ໄດ້ໄປ​ຮ່ວມພິ​ທີ​ຊາ​ປະ​ນະ​ກິດ.
ທ້າວ Martinez ແມ່ນ​ຖືກ​ຈົດ​ຈຳ ໃນ​ການ​ມັກຮັກ​ເຕະ​ບານ ແລະ​ລູກ​ສາວ​ນ້ອຍ
Valeria ແມ່ນ​ເປັນ​ເດັກ​ທີ່​ເບີກ​ບານ ທີ່​ມັກພວກ​ຕຸກ​ກະ​ຕາ​ສັດ​ຂອງ​ນາງ.

​ຕຳ​ຫຼວດ​ກ່າວ​ວ່າ ຂຸມ​ຝັງ​ສົບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແມ່ນ​ຢູ່ເຂດ La Bermeja ທີ່ຕັ້ງຕາມ​ຊື່​
ນັກ​ບຸນ Oscar Romero ຊຶ່ງແມ່ນ​ນັກບວດຊາວແອລຊາລວາດໍ ​ທີ່​ໄດ້ອຸ​ທິດຕົນ
ເພື່ອ​ຊ່ອຍເຫຼືອພວກ​ຄົນ​ທຸກ​ຈົນ ແລ​ະ​ເພິ່ນ​ໄດ້ຖືກ​ສັງ​ຫານ ​ໃນ​ປີ 1980.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແອລຊາລວາດໍ ທ່ານ Nayib Bukele ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ທ້າວ Martinez ແລະຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ລາວ ອົບ​ພະ​ຍົບຫ​ລົບ​ໜີ ຍ້ອນ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ທາງ​ເລືອກ​ອື່ນ ນອກ​ຈາກ​ໜີ​ໄປ​ຕາຍ​ດາບ​ໜ້າ.

“ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ເດັກ​ແມ່​ຍິງ​ນ້ອຍໆ​ຜູ້​ນີ້ ໄດ້​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້, ມີ​ລະ​ບົບ​ສຸ​ຂະ​ພາບທີ່​ສົມ​ຄວນ ສຳ​ລັບ​ລາວ​ແລະ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ລາວ, ມີ​ບ້ານ​ຢູ່​ແລະນ້ຳ​ດື່ມ​ນ້ຳ​ໃຊ້​ທີ່​ສະ​ອາດ, ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ທີ່​ສົມ​ມາ​ສົມ​ຄວນ ສຳ​ລັບພໍ່​ແມ່ຂອງ​ນາງ…ອາ​ໄສ​ ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ພ​ວກ​ແກັ່ງ​ອັນ​ຕະ​ພານ ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ມາ​ຂົ່ມ​ຂືນ​ສຳ​ເລົາ​ນາງ ແລະ​ເຂັນ​ຂ້າ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ນາງ?” ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບ່ອນ​ທີ່​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ທັງ​ໝົດ​ດອກ “ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ ຍ້ອນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງປະ​ທາ​ນາທິ​ບໍ​ດີທ​ຣຳ ດອກ, ແຕ່​ວ່າ ຍ້ອນ ຫຼັກ​ຄວາມ​ຈິງ ທີ່​ວ່າ ​ພວກ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ເປັນ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ​ປະ​ເທດ​ທີ 3. ແລະ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ເຈົ້າ​ໄດ້​ຂ້າມ​ໄປ ແລະ​ຕອນ​ນັ້ນ ເຈົ້າ​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ເອກ​ກະ​ສານ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ເຈົ້າ​ ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ວ່າ ເປັນຄົນ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ.”

ທ້າວ Martinez ແລະ​ນາງ Valeria ແລະ​ແມ່ຂອງ​ລາວ ນາງ Tania Avalos ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ອົດ​ທົນ ໃນ​ການ​ລໍ​ຖ້າ​ ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ ແລະການ​ຢື່ນໃບຂໍ​ລີ້​ໄພ ທີ່ນັ້ນ ຢູ່​ຊາຍ​ແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດກັບເມັກ​ຊິ​ໂກ ແລະ​ການ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ມາ​ຍັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໂດຍ​ການ​ຂ້າມ​ແມ່​ນ້ຳ Rio Grande ລະ​ຫວ່າງສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກນັ້ນ.

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