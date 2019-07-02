ຜູ້ອົບພະຍົບຊາວແອລຊາລວາດໍ ແລະລູກສາວນ້ອຍຂອງລາວ ທີ່ໄດ້ຈົມນ້ຳຕາຍ
ໃນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງແຮງ ທີ່ຈະຂ້າມເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ຖືກນຳໄປ
ຝັງໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ປະເທດແອລຊາລວາດໍ ແລ້ວ.
ຮູບຂອງທ້າວ Oscar Martinez ແລະລູກສາວນາງ Valeria ໄວ 23 ເດືອນ
ທີ່ຂວ້ຳໜ້າລົງໃນແມ່ນ້ຳ Rio Grande ໄດ້ພາໃຫ້ຜູ້ຄົນຮ້ອງໄຫ້ ແລະໂວຍວາຍ
ກ່ຽວກັບຄວາມທຸກຈົນທີ່ຊ່ອຍບໍ່ໄດ້ ໃນບ້ານເກີດຂອງພວກກ່ຽວແລະອັນຕະລາຍ
ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າປະເຊີນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຈະຫຼົບໜີນັ້ນ.
ພວກໝູ່ເພື່ອນ ແລະຍາດພີ່ນ້ອງ ຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ ໄດ້ໄປຮ່ວມພິທີຊາປະນະກິດ.
ທ້າວ Martinez ແມ່ນຖືກຈົດຈຳ ໃນການມັກຮັກເຕະບານ ແລະລູກສາວນ້ອຍ
Valeria ແມ່ນເປັນເດັກທີ່ເບີກບານ ທີ່ມັກພວກຕຸກກະຕາສັດຂອງນາງ.
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ຂຸມຝັງສົບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນຢູ່ເຂດ La Bermeja ທີ່ຕັ້ງຕາມຊື່
ນັກບຸນ Oscar Romero ຊຶ່ງແມ່ນນັກບວດຊາວແອລຊາລວາດໍ ທີ່ໄດ້ອຸທິດຕົນ
ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອພວກຄົນທຸກຈົນ ແລະເພິ່ນໄດ້ຖືກສັງຫານ ໃນປີ 1980.
ປະທານາທິບໍດີ ແອລຊາລວາດໍ ທ່ານ Nayib Bukele ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ້າວ Martinez ແລະຄອບຄົວຂອງລາວ ອົບພະຍົບຫລົບໜີ ຍ້ອນວ່າ ບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນ ນອກຈາກໜີໄປຕາຍດາບໜ້າ.
“ຖ້າຫາກວ່າເດັກແມ່ຍິງນ້ອຍໆຜູ້ນີ້ ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນຢູ່ທີ່ນີ້, ມີລະບົບສຸຂະພາບທີ່ສົມຄວນ ສຳລັບລາວແລະຄອບຄົວຂອງລາວ, ມີບ້ານຢູ່ແລະນ້ຳດື່ມນ້ຳໃຊ້ທີ່ສະອາດ, ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ສົມມາສົມຄວນ ສຳລັບພໍ່ແມ່ຂອງນາງ…ອາໄສ ຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ມີພວກແກັ່ງອັນຕະພານ ບໍ່ສາມາດມາຂົ່ມຂືນສຳເລົານາງ ແລະເຂັນຂ້າຄອບຄົວຂອງນາງ?” ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນບ່ອນທີ່ປາດຖະໜາທັງໝົດດອກ “ບໍ່ພຽງແຕ່ ຍ້ອນນະໂຍບາຍຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ດອກ, ແຕ່ວ່າ ຍ້ອນ ຫຼັກຄວາມຈິງ ທີ່ວ່າ ພວກເຈົ້າແມ່ນເປັນພົນລະເມືອງ ປະເທດທີ 3. ແລະເຖິງແມ່ນວ່າ ເຈົ້າໄດ້ຂ້າມໄປ ແລະຕອນນັ້ນ ເຈົ້າກໍບໍ່ມີເອກກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຈົ້າ ກໍຈະຖືກເອີ້ນວ່າ ເປັນຄົນຜິດກົດໝາຍ.”
ທ້າວ Martinez ແລະນາງ Valeria ແລະແມ່ຂອງລາວ ນາງ Tania Avalos ມີລາຍງານວ່າ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມອົດທົນ ໃນການລໍຖ້າ ເປັນເວລາດົນນານ ແລະການຢື່ນໃບຂໍລີ້ໄພ ທີ່ນັ້ນ ຢູ່ຊາຍແດນສະຫະລັດກັບເມັກຊິໂກ ແລະການໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ໂດຍການຂ້າມແມ່ນ້ຳ Rio Grande ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເມັກຊິໂກນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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