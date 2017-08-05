ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດໄດ້ຢຸດຕິການຊອກຫາທະຫານເຮືອຄົນນຶ່ງ ທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ
ໄດ້ຕົກລົງ ຈາກເຮືອໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ໂຄສົກປະຈໍາທໍານຽບຫ້າແຈ ນາວາເອກ Jeff Davis ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວໃນວັນສຸກວານ
ນີ້ວ່າ ການປະຕິບັດງານຊອກຄົ້ນຫາໄດ້ພົວພັນເຖິງເຮືອກໍ່າປັ່ນຍີປຸ່ນ ແລະຈີນ ໄດ້ຢຸດ
ຕິລົງໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງມື້ວານນີ້.
ທະຫານເຮືອທີ່ຫາຍສາບສູນຄົນນັ້ນ ເປັນສະມາຊິກຂອງລູກເຮືອພິຄາດລູກສອນໄຟ
ນຳວິຖີ USS Stethem. ເຊື່ອກັນວ່າ ລາວໄດ້ຕົກອອກຈາກເຮືອປະມານ 9:00 ໂມງ
ເຊົ້າຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງເປັນໄລຍະທີ່ທ່ານ Davis ເອີ້ນວ່າ ເປັນຊ່ວງຂອງ "ການ
ປະຕິບັດງານແບບປົກກະຕິຢູ່ເຂດໜ່ານນໍ້າສາກົນ" ທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກອ່າວ Subic ປະມານ
260 ກິໂລແມັດ ທາງຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງເກາະ Luzon ຂອງຟີລິບປິນ.
ເຮືອບິນລາດຕະເວນ P-3 Orion ຂອງສະຫະລັດ ແລະເຮລິບຄອບເຕີຫລາຍລໍາຂອງ
ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ບິນເວີ່ນສອງ ສາມຮອບໃນການປະຕິບັດງານຊອກຫາຄຽງຄູ່ກັນໄປກັບເຮືອ
ກໍ່າປັ່ນຂອງສະຫະລັດ ແລະຍິ່ປຸ່ນ. ເຮືອລົບຂະໜາດກາງຂອງກອງທັບເຮືອຈີນໄປຢູ່
ໃກ້ໆນັ້ນ ແລະກໍໄດ້ຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຊອກຫາດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ Davis ເວົ້າວ່າ "ພວກເຮົາສັນລະເສີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຍິ່ປຸ່ນ ແລະຈີນ ໃນ
ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃນການຊອກຫານີ້ ແລະການເຮັດແນວນີ້ ແມ່ນສະແດງໃຫ້
ເຫັນເຖິງນໍ້າໃຈຂອງຄວາມສໍາພັນທາງທະເລທີ່ດີ".
ຊື່ຂອງທະຫານເຮືອທີ່ຫາຍສາບສູນນັ້ນ ຍັງຖືກປິດລັບໄວ້ ເພາະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້
ຄອບຄົວຂອງຜູ້ກ່ຽວຊາບເທື່ອ.
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