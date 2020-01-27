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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ ແລະການ​ສົນ​ທະ​ນາໂຕ້​ແຍ້ງ​ກັນ ໄດ້​ປົກ​ຄຸ​ມງານມອບ​ລາງວັນ ແກ​ຣມ​ມີ​ສ໌

ງານມອບ​ລາງວັນ Grammys ຄັ້ງ​ທີ​ 62 - ທີ່​ນະ​ຄອນ ລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ເລັ​ສ ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ວັນ​ທີ 26 ມັງ​ກອນ 2020

ເລື້ອງ​ຖົກ​ຖຽງ​ກັນ ແລະ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ ກໍ​ເປັນສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ ​ງານມອບ​ລາງວັນ​ແກ​ຣ​ມມີ ຂອງ​ປີນີ້ ກໍ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນແມ່ນ​ກະ​ທັງ​ ​ກ່ອນ​ທີ່​ມັນ​ຈະ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ ໃນ​ຄືນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້.

“ພວກ​ເຮົາ​ມາ​ຢູ່ທີ່ນີ້​ຮ່ວມ​ກັນ ໃນ​ຄ່ຳ​ຄືນ​ກ່ຽວ​ກັບສຽງ​ເພງ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ ​ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ ພວກສິ​ລະ​ປິນ ທີ່​ດີ​ເດັ່ນ​ ແຕ່​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃຈ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ແກ່​ພວກ​ທ່ານ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ສຶກ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ແທ້ໆ​ເລີຍ​ໃນ​ເວ​ລານີ້” ໂຄ​ສົກ ນາ​ງ​ອາ​ລີ​ເຊຍ ຄີ ໄດ້​ກ່າວ​ໄປ ຢູ່​ໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ງານນີ້ ອັນ​ເປັນ​ການ​ອ້າງ​ອີງ​ເຖິງ​ການ​ເສ​ຍ​ຊີ​ວິດ ຂອງ​ນັກ​ກິ​ລາ​ບານ​ບ້ວງ​ທີ່​ໂດ່ງ​ດັງ​ທີ່​ສຸດຄື ທ້າວ​ໂຄ​ບີ ໄບ​ຣ​ແອນ ແລະ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ລາວ ອາ​ຍຸ 13 ປີ ຜູ້​ທີ່​ລວມ​ຢູ່​ໃນ​ຈຳ​ນວນ 9 ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ອຸ​ບັດ​ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ເຮ​ລິ​ຄອບ​ເຕີ້​ຕົກ​ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້.

​ງານມອບລາງວັນ​ຂອງອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ດ້ານ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ເພງ ​ໄດ້​ຖືກ​ຖ່າຍ​ທອດ​ອອກ​ອາ​ກາດ​ສົດ​ ຈາກທີ່​ຈັດ​ງານ Staples Center ບ່ອນ​ທີ່​ທ້າ​ວ​ໄບ​ຣ​ແອນ ໄດ້​ສະ​ແດງລີ​ລາການ​ຫລິ້ນບານ​ບ້ວງ​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປ້ອງ​ກັນ​ມາ​ໄດ້ຫຼາຍໆ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ​ກັບ​ທີມ ຣອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ເລັ​ສ ເລກ​ເກີ້.

ນາງ​ຄີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຢືນ​ຢູ່​ນະ​ທີ່ນີ້ ດ້ວຍ​ໃຈ​ທີ່​ແຕກ​ສະຫຼາຍ ໃນ​ຫໍ​ແຫ່ງນີ້ ທີ່​ທ້າວ ໂຄ​ບີ ໄບ​ຣ​ແອນ ເປັນ​ຜູ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນ.”

ເລື້ອງ​ຖົກ​ຖຽງ​ກັນ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ການ​ຍົກ​ເລີກ​ຂອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ເດ​ໂບ​ຣາ ດູ​ແ​ນັນ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານຂອງບໍ​ລິ​ສັດ Recording Academy.

ທ່ານ​ນາງ​ດູ​ແກັນ ໄດ້​ຖືກວ່​າ​ຈ້າງ​ສຳ​ລັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເມື່ອ​ຕົ້ນ​ປີນີ້ ແລະ​ກາຍມາ​ເປັນ​ຜູ້​ຍິງ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ ບໍ​ລິ​ສັດ​ອາ​ຄາ​ເດ​ມີ ​ຊຶ່ງ​ທ່ານນາງ ໄດ້​ຖືກ​ປົດ​ອອກ ເມື່ອ​ສອງ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມານີ້ ຍ້ອນ​ຂໍ້​ຫາ​ການປະ​ພຶດ​ທີ່​ຜິດ. ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ນັ້ນ​ມາ ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການດ້ານ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ໂອ​ກາ​ດ​ທີ່​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ ຫຼື Equal Opportunity Commission.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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