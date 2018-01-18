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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການຕໍ່ສູ້​ກັນ ຂອງສອງພັກ ໃນສະພາ ອາດເຮັດໃຫ້ ລັດຖະບານ ຖື​ກປິດ​ລົງ ໄດ້

ຕຶກລັດຖະສະພາ, 5 ທັນວາ 2017, ນຶ່ງມື້ກ່ອນທີ່ ທ່ານທຣຳ ລົງນາມ ໃນການຍຸຕິຊ່ອງຫວ່າງ ຂອງການຊັ່ງຊາ ທີ່ເຮັດ ການປິດບາງສ່ວນຂອງລັດຖະບານລົງ ໃນສັບປະດານີ້ ລະຫວ່າງບັນດາສະມາຊິກສະພາ ແລະທຳນຽບຂາວ, 22 ທັນວາ ເພື່ອຮ່າງຍັດຕິສຸດທ້າຍທີ່ຈະສົ່ງສາຍແສງຕໍ່ໄປ.

​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ລັດຖະບານ​ສະຫະລັດອາດ​ຈະ​ຖື​ກປິດ​ລົງ ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາພັກຣີພັບບ​ລິ​ກັນ ​ແລະ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ​ໄດ້​ຂີດ​ເສັ້ນຕໍ່ສູ້​ກັນ
ຕາມບູລິມະສິດ​ຂອງ​ພັກ​ໃຜລາວ ນັບແຕ່​ເລື່ອງ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ ຈົນເຖິງງົບ​ປະມານດ້ານ
​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທີ່​ສາມາດ​ທຳລາຍ​ການ​ອະນຸມັດ​ງົບປະມານ​ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງ​ລັດຖະ
ບານໄດ້.

ໃນຂະນະທີ່ເວລາກຳລັງໃກ້ຈະໝົດລົງ ເພື່ອຢຸດເຊົາອຳນາດ​ໃນການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​
ລັດຖະບານ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ອື່ນ​ນີ້ ທາງລັດຖະສະພາຈຶ່ງ​ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນດ້ວຍການ
​ອະພິປາຍກັນຢ່າງດຸເດືອດ ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້ສະ​ເໜີ​ເພື່ອ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​
ທີ່​ບໍ່​ມີ​ເອກກະສາ​ນຫຼື ດາ​ກາຈຳ​ນວນປະມານ 7 ​ແສນ​ຄົນ ທີ່​ໄດ້ຖືກ​ນຳ​ເຂົ້າ​ມາ​ຍັງ​ສະຫະລັດໃນຕອນທີ່ຍັງ​ເປັນເດັກນ້ອຍ​ນັ້ນ.

ສະມາຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ໃນຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນ ​ໄດ້​ພ້ອມພຽງກັນ ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຮວມ
​ເອົາເລື່ອງ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ເອກກະສາ​ນຫຼືດາ​ກາເຂົ້າໃນການ
ອະນຸມັດການໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະ​ສັ້ນໆ​ໃດໆກໍຕາມ.

“ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຊາບ​ດີ ຂ້າພະເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ ການຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື CR
ທີ່​ບໍ່​ຮວມ​ເອົາ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຕໍ່ໂຄງການ​ດາ​ກາ​ເຂົ້າ​ນຳ ​ແລະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າບັນດາ
​ສະມາຊິກ​ພັກ ​ເດ​ໂມ​ແຄັຣດ ​ໃນ​ສະພາ​ຕ່ຳ ກໍ​ທີ​ທ່າ​ທີ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ,” ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄຳເວົ້າຂອງສະມາຊິກສະພາຕ່ຳພັກເດໂມແຄຣັດ ຈູ​ດີ ຊູ ​ຈາກ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍໄດ້​ບອກ​
ກັບພວກ​ນັກ​ຂ່າວຫຼັງ​ຈາກ​ກອງ​ປະ ຊຸມ​ຂອງ​ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ​ເຊື້ອສາຍຮິສປານິກ
ກັບ​ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ຈອນ ​ແຄລລີ.

ປີ​ກາຍ​ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ​ດໍໂນລ໌ ທຣຳ ​ໄດ້​ປະກາດ​ໃນ​ເດືອນ​ມີນາ​ຍົກ​ເລີກ​ໂຄງການ
​ດາ​ກາ ​ ​ທີ່​ລັດຖະບານທ່ານ​ໂອບາ​ມາ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້​ພວກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ ທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານ
ລົງ​ທະບຽນ​ກັບ​ລັດຖະບານ​ກາງ​ເພື່ອ​ແລກປ່ຽນກັບ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ຊົ່ວຄາວ​ທີ່​ຈະ​ສາມາດ​
ປະກອບ​ອາຊີບແລະ​ສຶກສາ​ຕໍ່ໃນ​ສະຫະລັດໄດ້​. ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ທ້າ​ທາຍໃຫ້ສະມາຊິກ​ລັດຖະສະພາຮັບ​ຜ່ານຮ່າງ ​ກົດໝາຍ ​ເພື່ອຫາ​ທາງ​ອອກ​ຢ່າງ​ເປັນ​ການ​ຖາວອນ​ໃຫ້​ແກ່
ພວກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ໂຄງການ​ນີ້ ​ແຕ່​ລັດຖະສະພາ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ເອົາ​ບາດ
ກ້າວ​ໃດ​ໆເທື່ອ.

ສະມາຊິກສະພາ ຕ່ຳພັກເດໂມແຄຣັດ ຈູດີ ຊູ ຈາກລັດຄາລີຟໍເນຍ ຂຶ້ນກ່າວ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນຟີລາແດລເຟຍ, 27 ກໍລະກົດ 2016.
ສະມາຊິກສະພາ ຕ່ຳພັກເດໂມແຄຣັດ ຈູດີ ຊູ ຈາກລັດຄາລີຟໍເນຍ ຂຶ້ນກ່າວ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນຟີລາແດລເຟຍ, 27 ກໍລະກົດ 2016.

ພັກຣີພັບບ​ລິ​ກັນ ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ຕໍ່ການ​ແກ້​ໄຂກ່ຽວກັບ​ໂຄງການ​ດາ​ກາ​ ຕາມ​ລຳພັງ
ໂດຍ​ຢືນ ຢັດວ່າ ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ໃດ​ໆກໍຕາມ ຈະຕ້ອງຮວມທັງ ການເສີມຂະຫຍາຍ
ການ​ປ້ອງ​ກັນຊາ​ຍ​ແດນ​ສະຫະລັດພ້ອມ​ທັງ​ການ​ປະຕິ​ຮູບ​ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່​ຖືກ
ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ.​ ໃນ​ການ​ເຈລະຈາ​ຕໍ່ຮອງ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍໆ​ເດືອນ ໄດ້ຍັງຜົນໃຫ້ມີ
ຂໍ້ສະເໜີ ຂອງສອງພັກຮ່ວມກັນ ຢູ່ ​ສອງ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີດ້ວຍ ແຕ່ທັງສອງບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ
​ໜຸນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ເລີຍ.

​ໃນ​ສະພາບ​ທີ່​ບໍ່​ໄປບໍ່ມາ​ນີ້ ພັກຣີພັບບ​ລິ​ກັນ ຕ້ອງການ​ເວລາ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ​ ສຳລັບຫາລືກັນ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງດາ​ກາ ​ແລະ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ອະນຸມັດການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​ລັດຖະບານຊົ່ວຄາວ
ໄປ​ຈົນ​ເຖິງ ກາງ​ເດືອນ​ກຸມພາ​.

ທຳນຽບຂາວ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດວານ​ນີ້​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜຸນຕໍ່​ງົບປະມານ​ການໃຊ້ຈ່າຍໄລຍະ​ສັ້ນ​.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ສະມາຊິກສະພາສູງ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ທ່ານ ມິຈ ແມັກຄາໂນລ, ສັງກັດພັກ ຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດ ຄັນທັກກີ, ຄຽງຂ້າງກັບ ສະມາຊິກສະພາສູງ ຈອນ໌ ບາຣັສໂຊ, ສັງກັດພັກ ຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດໄວນ໌ໂອມິງ., ຊ້າຍ, ທ່ານ ຈອນ໌ ຄໍຣນິນ, ສັງກັດພັກ ຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດເທັກຊັສ, ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນ ການປິດລັດຖະບານລົງ ໃນສັບປະດານີ້ ໃນສັບປະດານີ້, 17 ມັງກອນ 2018.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ທ່ານ ມິຈ ແມັກຄາໂນລ, ສັງກັດພັກ ຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດ ຄັນທັກກີ, ຄຽງຂ້າງກັບ ສະມາຊິກສະພາສູງ ຈອນ໌ ບາຣັສໂຊ, ສັງກັດພັກ ຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດໄວນ໌ໂອມິງ., ຊ້າຍ, ທ່ານ ຈອນ໌ ຄໍຣນິນ, ສັງກັດພັກ ຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດເທັກຊັສ, ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນ ການປິດລັດຖະບານລົງ ໃນສັບປະດານີ້ ໃນສັບປະດານີ້, 17 ມັງກອນ 2018.

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