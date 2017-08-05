ປ. ຣວັນດາ ທ່ານ Kagame ຊະນະ ການເລືອກຕັ້ງ ດ້ວຍຄະແນນ ຖ້ວມລົ້ນ

ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງຂອງຣວັນດາ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ Paul Kagame ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນສະໄໝທີ 3 ດ້ວຍຄະແນນສຽງອັນຖ້ວມລົ້ນ.
ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງ ກ່າວວ່າ ການນັບຄະແນນເປັນບາງສ່ວນໃນການເລືອກຕັ້ງໃນມື້ວັນສຸກວານນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ Kagame ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງທັງໝົດ 98 ເປີເຊັນ. ໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມານີ້ ທ່ານ Kagame ໄດ້ກ່າວຕໍ່ການໂຮມຊຸມນຸມທາງການເມືອງວ່າ “ວັນເວລາໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຈະເປັນພຽງແຕ່ພິທີຢ່າງເປັນທາງການເທົ່ານັ້ນ.”
ທ່ານ Kagame ກ່າວໃນຄຳປາໄສ ທີ່ອອກອາກາດສົດ ໃນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ນີ້ແມ່ນເວລາອີກ 7 ປີ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວຣວັນດາ ແລະຄ້ຳປະກັນວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ກາຍເປັນຊາວຣວັນດາທີ່ແທ້ຈິງທີ່ເສດ ຖະກິດໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນ.”
ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ແຫ່ງຊາດ ພັກຜູ້ຮັກຊາດຊາວຣວັນດາ ຂອງທ່ານ Kagame ພວກຜູ້ນຳທາງການເມືອງ ພວກສະໜັບສະໜຸນແລະຜູ້ບໍລິຈາກຫຼາຍໆພັນຄົນ ໄດ້ພາກັນເບິ່ງໂທລະພາບຈໍໃຫຍ່ ທີ່ອອກຂ່າວກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາຫາສູນກາງຈາກແຕ່ລະເຂດ.
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