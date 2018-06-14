ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານອາເລັກຊີ ນາໂວລນີ ແມ່ນໄດ້ຖືກປ່ອຍ ໃນວັນພະຫັດ
ມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຕິດຄຸກ ເປັນເວລາ 30 ມື້ ໃນບົດບາດຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ຈັດການປະທ້ວງ
ຄັ້ງໃຫຍ່ ຕໍ່ຕ້ານປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
“ຂ້າພະເຈົ້າ ຢູ່ກັບພວກທ່ານອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຫລັງຈາກ 30 ມື້ ໃນການເດີນທາງທຸລະກິດ
ແລະຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ເປັນອິດສະຫຼະ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານໄດ້ຂຽນລົງ
ໃນທວິດເຕີ.
ທ່ານນາໂວລນີ ແລະພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານຫຼາຍຮ້ອນຄົນ ແມ່ນໄດ້ຖືກກັກຂັງ
ໃນລະຫວ່່າງການປະທ້ວງໃນເດືອນພຶດສະພາ ທີ່ມົສກູ ແລະອີກສີບກວ່າຫົວເມືອງ
ນຶ່ງມື້ກ່ອນການເຂົ້າຮັບກຳອຳນາດຂອງທ່ານປູຕິນ ອີກຕື່ມສະໄໝ ນຶ່ງ ເປັນເວລາ 6 ປີ
ນັ້ນ. ທ່ານໄດ້ຖືກຂໍ້ຫາຍຸຍົງໃຫ້ມີການປະທ້ວງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະສານໃນມົສກູ
ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທ່ານຕິດຄຸກ.
ທ່ານນາໂວລນີ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ວາງແຜນການຈັດການປະທ້ວງຄັ້ງໃຫຍ່ ຊຶ່ງບັງເອີນມີຂຶ້ນ ພ້ອມໆ
ກັນກັບການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານປູຕິນໃນປີ 2012 ນັ້ນ ແມ່ນຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ລົງເລືອກຕັ້ງ
ເປັນປະທານາທິບໍດີ ໃນເດືອນມີນາຜ່ານມາ ຍ້ອນເຄີຍໄດ້ຮັບໂທດດ້ານການເງິນ ຊຶ່ງເປັນ
ຂໍ້ຫາທີ່ມີການເສກສັນປັ້ນແຕ່ງຂຶ້ນນັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ຕິດຄຸກ ເປັນເວລາຫຼາຍສັບປະດາ ໃນໄລຍະຫລາຍໆປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນຖານເປັນຜູ້ຈັດແຈງການປະທ້ວງ.
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