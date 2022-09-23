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ວັນສຸກ, 23 ກັນຍາ 2022
ໂລກ

​ຊ​າວ​ຣັດ​ເຊຍ ​ຮີບ​ຮ້ອນ ​ບິນ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ ຫຼ​ັງ​ຈາກ​ມີການ​ປະ​ກາດ ​ລະ​ດົມ​ພົນ

ທ້າວວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ຜູ້​ໂດຍ​ສາ​ນ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຈາກມົ​ສ​ກູ ຢູ່​ສາຍ​ການ​ປິນ ໄປແບ​ລ​ເກ​ຣດ ໂດ​ຍ​ສາຍ​ການ​ບິນ​ເຊີ​ເບຍ ກ່າວ​ຕໍ່​ສ​ື່​ສັງ​ຄົມ ທີ່​ສະ​ໜາມ​ປິນ​ແບ​ລ​ເກ​ຣດ ປະ​ເທດ​ເຊີ​ເບຍ ວັນ​ທີ 21 ກັນ​ຍາ 2022

ຊາວ​ຣັດ​ເຊຍຈຳ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫລາຍໄດ້ພ​າ​ກັນ​ຮີບ​ຮ້ອນຈອງ​ປີ້​ເຮືອ​ບິນ​ຖ້ຽ​ວ​ດຽວໄປ​ບໍ່​ກັບອອກຈາກ​ປະ​ເທດ ຫລັງ​ຈາກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ວ​ລາ​ດີ​ເມບ ປູ​ຕິນ ໄດ້​ອອກ​ດຳ​ລັດສ່ວນ​ລະ​ດົ​ມທະ​ຫານ​ກອງ​ໜຸນ​ບາງ​ສ່ວນ​ເພື່ອ​ສົງ​ຄາມ​ຢູ່​ໃນ​ຢູ ​ເຄ​ຣນ.

​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທ​ດ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ​ເຊີ​ເກ ຊອຍ​ກູ ໄດ້​ກ່າວ​ຜ່ານ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ພາບ ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ວ່າ ກຳ​ລັງ​ກອງ​ໜຸນ 300,000 ຄົນທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ສູ້​ລົບ ແລະມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ປະ​ເທດ ຈະ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ໃຫ້​ໄປ​ສະ​ເໜີ​ຕົວ.

ລາ​ຄາ​ປີ້​ເຮືອ​ບິນ​ໄດ້​ຖີບ​ໂຕ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່ ທ່າມ​ກາງໃນ​ອັນ​ທີ່​ປາ​ກົດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ມີຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ ທີ່ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ​ອາດ​ຈະ​ປິດ​ລົງໃນ​ບໍ່​ຊ້າ​ນີ້ ຫລື​ວ່າ​ທ່ານ​ປູ​ຕິນ ອາດ​ຈະ​ປະ​ກາດ​ການ​ລະ​ດົມ​ພົນຄັ້ງ​ໃຫຍ່.

ຊາວ​ຣັດ​ເຊຍຈຳ​ນ​ວນ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ໄປ​ແລ້ວ ນັບ​ແຕ່​ທ່ານ​ປູ​ຕິນ​ ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ທ່ານ​ຮຸກ​ຮານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ເມື່ອເກືອບ​ເຈັດ​ເດືອນ​ກ່ອນ.

​ສາຍ​ການ​ບິນ​ເຊີ​ເບຍ ເປັນ​ພຽງ​ສາຍ​ການ​ບິນ​ຂອງ​ຢູ​ໂຣບ ນອກ​ຈາກ​ສ​າຍ​ການ​ບິນ​ເທີ​ກີ ທີ່​ຮັກ​ສາຖ້ຽວ​ບິນ​ໄປ​ຣັດ​ເຊຍ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບໄດ້​ຫ້າມ ບໍ່​ໃຫ້ຂາຍ​ປີ້​ຖ້ຽວ​ບິນ​ມົ​ສ​ກູ-​ແບ​ລ​ເກ​ຣດ ແຕ່​ປີ້​ໄດ້ຂາ​ຍ​ໝົດຢ່າງ​ໄວໃນ​ໄລ​ຍະຫຼາຍ​ມື້​ຂ້າງ​ໜ້າ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາ​ຄາປີ້​ບິນ​ຈາກ​ມົ​ສ​ກູ ໄປ​ຫາ​ອິ​ສ​ຕັນ​ບູ​ລ ຫລື​ດູ​ໄບ ໄດ້ຖີບ​ໂຕຂຶ້ນ​ເຖິງ 9,119 ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຕໍ່​ປີ້​ທາງ​ດຽວ ​ສຳ​ລັບ​ປີ້​ທຳ​ມະ​ດາ.

​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ​ທີ່​ມີຫ້ອງການ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ແບ​ລ​ເກ​ຣດ​ ​ທີ່ຮ້ອງ​ຕົນ​ເອງວ່າຊາວຣັດ​ເຊຍ ຊາວເບ​ລາ​ຣຸ​ສ ຊາວ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ​ຊາວ​ເຊີເບຍ ​ທີ່​ຮ່ວມ​ກັນ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ສົງ​ຄາມ​ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ ໃນ​ທວິດເຕີ້ວ່າ ບໍ່​ມີ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ໃດໆ​ທີ່​ບິນ​ໄປ​ຫາ​ແບ​ລ​ເກ​ຣດ ຈາກ​ຣັດ​ເຊຍຈົນ​ຮອດ​ກາງ​ເດືອນ​ຕຸລາ. ​ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ວ່າ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ໄປ​ເທີ​ກີ ຈໍເຈຍ ແລະ​ອາ​ເ​ມເນຍໄດ້​ຂາຍ​ໝົດ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

​ຊາວ​ຣັດ​ເຊຍ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ປະ​ເທດ​ເຊີ​ເບຍ​ໄດ້ ​ໂດຍ​ປາດ​ສະ​ຈາກການ​ຂໍ​ວິ​ຊາ. ​
ແບ​ລ​ເກ​ຣດ ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ເພື່ອ​ຕໍ່ຕ້ານ​ຣັດ​ເຊຍ​ ໃນການ​ຮຸກ​ຮານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

​ບັນ​ດາ​ພັດ​ທະ​ມິດ ເຊັ່ນ​ວ່າ ເບ​ລາ​ຣຸ​ສ ແລະ​ຈີນ ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ຣັດ​ເຊຍ​ເທື່ອ.

​ສື່​ສັງ​ຄົມຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ການ​ກ່າວ​ຫາທີ່​ວ່າ ​ມີປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຈາກຊາຍ​ແດນ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ກັບ​ຈໍ​ເຈຍ ແລະ​ໜ້າເວັບ​ໄຊບໍ​ລິ​ສັດທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຣັດເຊຍ ​ໄດ້​ພັງ​ທະ​ລາຍ​ລົງ ​ເພາະ​ວ່າ​ມີ​ຫລາຍ​ຄົນພາ​ກັນ​ກວດ​ເບິ່ງ​ເພື່ອຊອກ​ຫາ​ທາງ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ປະ​ເທດ.

Numerous Russians have rushed to reserve one-way tickets out of the country after President Vladimir Putin decreed a partial mobilization of military reservists for the war in Ukraine.

Russian Defense Minister Sergei Shoigu said in a televised interview that 300,000 reservists with relevant combat and service experience would initially be mobilized.

Ticket prices skyrocketed amid apparent fears that Russia's borders could soon close or that Putin might announce a general mobilization.

Large numbers of Russians have already left the country since Putin ordered his troops to invade Ukraine almost seven months ago.

Air Serbia, the only European carrier besides Turkish Airlines to maintain flights to Russia despite a European Union flight embargo, saw tickets for the Moscow-Belgrade flight quickly sell out for the next several days, while the price for flights from Moscow to Istanbul or Dubai reached as much as $9,119 for a one-way, economy-class fare.

A Belgrade-based group called Russians, Belarusians, Ukrainians, and Serbs Together Against War tweeted that there were no available flights to Belgrade from Russia until mid-October. It said flights to Turkey, Georgia, and Armenia also sold out.

Russians can enter Serbia without a visa. Belgrade has not joined Western sanctions against Russia for its aggression in Ukraine.

Allies such as Belarus and China also have not imposed sanctions on Russia.

Some social media postings alleged people already had been turned back from Russia's land border with Georgia and that the website of the state Russian railway company had collapsed because too many people were checking for ways out of the country.

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