ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງຖືກດຳເນີນຄະດີໃນນະຄອນ ເຊັ້ນປີເຕີສເບີກ ສຳລັບການລະເບີດຢູ່ຮ້ານກາເຟແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກບລອກເກີທະຫານ ຣັດເຊຍ ທີ່ສຳຄັນຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກລາວໄດ້ຮັບຮູບປັ້ນເຄິ່ງໂຕຂອງລາວເອງ ທີ່ຕໍ່ມາໄດ້ລະເບີດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ນາງ ດາເຣຍ ເຕຣໂປວາ ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ, ການລັກລອບຂົນສົ່ງວັດຖຸລະເບີດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ປອມແປງເອກະສານໃນການລະເບີດສອງຄັ້ງ ຢູ່ຮ້ານກາເຟ ເມື່ອ ເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງທ້າວ ວລາດເລັນ ທາທາສກີ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກ 52 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ລາວຖືກຈັບບໍ່ດົນຫຼັງຈາກລະເບີດແຕກ ແລະ ປະເຊີນກັບການຖືກຂັງຄຸກ 30 ປີຖ້າຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ, ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວ ຣັດເຊຍ. ທ້າວ ທາທາສກີ ແມ່ນຜູ້ສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນການຂອງກອງທັບວັງເຄຣັມລິນ ໃນຢູເຄຣນ ທີ່ກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ໄດ້ຂຽນລາຍງານຢ່າງເປັນປະຈຳ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ສູ້ຈາກແນວໜ້າ.