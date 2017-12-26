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​ກອງທັບ​​ເຮືອ​ພະລາຊະ​ອານາຈັກ​ອັງກິດ ສະກັດກັ້ນ ກຳປັ່ນຂອງຣັດເຊຍ ໃນ​​ທະ​ເລ​ເໜືອ ໃນວັນຄຣິສມັສ​

ເບິ່ງຄືວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ໄດ້ຈອດຢູ່ ໃນທ່າ ບາລທີອິຄ (Baltiysk) ໃນເຂດ ກາລິນິນກຣາດ (Kaliningrad) ລະຫວ່າງ ໂປໂລຍ (Poland) ກັບ ທະເລບາລຕິກ, 19 ກໍລະກົດ 2015.

ກຳ​ປັ່ນ​ຂອງລາຊະ​ອານາຈັກ​ອັງກິດ ​ໄດ້​ຕິດຕາມ​ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ​ຊອງຣັດ​ເຊຍໄປ ຜ່ານທະ​ເລ​
ເໜືອ​ໃກ້ກັບນ່ານນໍ້າຂອງ ອັງກິດ​ ໃນ​ວັນ​ຄຣິສມັສ ຊຶ່ງ​ທາງ​ກອງທັບເຮືອ​ພະລາຊະ​ອານາຈັກ​ອັງກິດ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນນັ້ນ.

ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ HMS ​ເຊັງ ​ແອ​ລບາ​ລສ໌ (St. Albans) ​ໄດ້​ສິ້ງ​ຊອມ​ເບິ່ງກຳ​ປັ່ນ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ
ອັດ​ເມຍ​ໂຣລ ກອຣຊຄອຟ (Admiral Gorshkov) ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ມັນ​ກຳລັງ​ມຸ່ງ​ໜ້າເດີນ
​ທາງ​ຜ່ານທະ​ເລ​ເໜືອ​ໃກ້ໆກັບ​ປະເທດ ອັງກິດ.

​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າການ​ເດີນ​ເຮືອ​ຜ່ານ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ເຫດການປົກກະຕິກໍຕາມ ​ແຕ່​ວ່າ ​ໄດ້​ມີ​ການ
​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ກຳ​ປັ່ນ ທີ່​ເດີນ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ນີ້ ໃກ້ໆກັບ​ເຂດ​ນ່ານນ້ຳ ອັງກິດ ​ໃນຮອບ
ບໍ່ເທົ່າ​ໃດ​ມື້​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້.

​ກອງທັບເຮືອ​ພະລາຊະ​ອານາຈັກ​ອັງກິດ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ເປັນ​ເ​ລື່ອງຜິດປົກກະຕິ ທີ່​
ກຳ​ປັ່ນຂອງຣັດ​ເຊຍ​ມີ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ເຂດ​ນ່ານໍ້າ​ຂອງ​ອັງກິດ.” ​ໃນ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ອັງກິດ​
ໄດ້​ເຕືອນເຖິງ​ການ​ຂົ່ມຂູ່​ຈາກຣັດ​ເຊຍ ທາງ​ສື່​ສັງຄົມ​ອອນ​ໄລ​ນ໌ ເຄໂບລໃຕ້​ທະ​ເລ.

ຫົວໜ້າ​ກອງທັບ​ອາກາດອັງກິດ ​ເຊີ ສຕວຈຕ໌ ພີ​ຈ (Sir Stuart Peach) ​ເສນາ​ທິການ​
ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ນີ້​ວ່າ ອັງກິດ ​ແລະ​ອົງການ​ເນ​ໂຕ ຈຳ​ເປັນ​ຈະ
​ຕ້ອງຈັດ​ສັນທີ່​ວ່າ ອັນ​ໃດ​ເປັນ​ບູລິ​ມມະ​ສິດ ໃນການ​ປົກ​ປ້ອງການຕິດຕໍ່​ສື່ສານ​ກັນ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ຈະ ກະທົບ​ທັນທີ ທັງຈະເປັນ​ໂສກ​ນາດຕະກຳ​ ທີ່ຈະ​ກະທົບ​ດ້າ​ນ
​ເສດຖະກິດ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຖືກ​ຕັດທອນ ຫຼືລົບກວນ.

​ເຄ​ໂບລທັງຫຼາຍ ​ແມ່ນ​ພັນ​ກັນລະ​ເນຍລະນາດ​ໃຕ້​ທະ​ເລ ທີ່​ຕິດ​ຕໍ່​ໄປ​ຍັງ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງ​ໆ ​
ແລະ​ທະ​ວີ​ບອື່ນໆ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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