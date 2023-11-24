ມີ 4 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະອີກ 5 ຄົນບາດເຈັບ ໃນການຍິງປືນໃຫຍ່ໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ເຂດເຄີຊອນ ທາງພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານອີຮໍ ຄລີເມັນໂກ ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 60 ຄົນ ແລະຕຶກອາຄານທີ່ເປັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃຈການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
“ການຊັ່ງຊາໃນຂັ້ນຕົ້ນ ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ການຍິງໂຈມຕີນີ້ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນການໂດຍອາວຸດລູກຫວ່ານ” ທ່ານແອນດຣີ ເຢມາກ ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາປະຈຳທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ກ່າວຜ່ານທາງເຕເລແກຣມ. ວີໂອເອຍັງບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະກ່ຽວກັບລາຍງານທີ່ວ່ານີ້.
ກອງທັບຣັດເຊຍໄດ້ຖອນອອກຈາກເມືອງເຄີຊອນ ໃນທ້າຍປີກາຍ ແຕ່ຍັງທຳການຍິງປືນໃຫຍ່ໂຈມຕີຢູ່ເປັນປະຈຳຕໍ່ເຂດດັ່ງກ່າວ ຈາກຝັ່ງຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ຳດນິບໂປຣ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ໂທລະພາບຂອງທາງການຣັດເຊຍລາຍງານວ່າ ນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງຂອງຕົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການໂຈມຕີໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຢູເຄຣນ ໃນເຂດຊາໂປຣິສເຊຍທີ່ຣັດເຊຍຢຶດຄອງ ຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ.