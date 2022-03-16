ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຣັດເຊຍຫຼາຍພັນຄົນທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດໄທ ເວລານີ້ພວມຕົກຄ້າງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຍ້ອນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເງິນຂອງຕົນ ເນື່ອງຈາກການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ທ່າມກາງສົງຄາມທີ່ຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປໃນຢູເຄຣນ.
ປະເທດໄທ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວໃນແຕ່ລະປີແມ່ນໄດ້ດຶງດູດເອົາຊາວຣັດເຊຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ໃນເວລານີ້ ໄທຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ມີພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນນຶ່ງພວມດີ້ນຮົນໃນການຈ່າຍຄ່າບ່ອນຢູ່ບ່ອນເຊົາ ແລະບາງຄົນຕ້ອງໄດ້ພາກັນໄປຫຼັບນອນຢູ່ຕາມໂບດ ຫຼືຫາດຊາຍແຫ່ງຕ່າງໆ.
ການລົງໂທດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຕ່າງປະເທດຕໍ່ມົສກູເວລານີ້ພວມສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ແກ່ຊາວຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຫຼັງຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້. ການລົງໂທດທີ່ວ່ານີ້ ຍັງມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ທຸລະກິດຂອງຊາວຣັດເຊຍນຳດ້ວຍແລະພາໃຫ້ມີການຍົກເລີກການເດີນທາງໂດຍຖ້ຽວບິນຕ່າງໆຂອງສາຍການບິນຣັດເຊຍ.
ທະນາຄານຕ່າງໆຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຖືກຕັດອອກຈາກລະບົບການເງິນຂອງໂລກທີ່ເອີ້ນວ່າ SWIFT ຊຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນການຮັບແລະສົ່ງເງິນ ຊຶ່ງພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍໆຄົນ ພວມປະສົບກັບບັນຫາຢ່າງໜັກ ໃນການຢຸດເຊົາ ຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການວີຊາ ແລະມາສເຕີ້ຄາດ.
ໂອເລັກ ຊຶ່ງບໍ່ປະສົງບອກນາມສະກຸນຂອງລາວ ແມ່ນເປັນນາຍຄູ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດໄທ. ລາວກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ລາວໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕໍ່ພວກທີ່ຖືສັນຊາດຣັດເຊຍ ທີ່ເກາະສະໝຸຍ ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ຕາກອາກາດມີຊື່ສຽງຂອງໄທ.
ໂອເລັກ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ເວລານີ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລາວແມ່ນໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຍ້ອນຫຼາຍໆຄົນບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຈະເຮັດຫຍັງ ເຂົາເຈົ້າຄິດບໍ່ອອກເລີຍ. ບາງຄອບຄົວຖາມຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ພວກເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ? ຂ້າພະເຈົ້າບອກເຂົາເຈົ້າວ່າ ໃຫ້ໄປສະຖານທູດ (ກົງສຸນ) ທີ່ເກາະສະໝຸຍ ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າໄປແບບໃດ ແລະເຮັດຈັ່ງໃດ. ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ສະຖານທູດຊ່ວຍຫຍັງບໍ່ໄດ້.
ອີງຕາມທ່ານຢຸດທະສັກ ສຸພາສອນ ຜູ້ວ່າການ ອົງການທ່ອງທ່ຽວຂອງໄທ ຫຼື TAT ກ່າວວ່າ ມີຊາວຣັດເຊຍ 6,500 ພວມຕົກຄ້າງຢູ່ທີ່ປະເທດໄທ ຕາມລາຍຂອງອົງການຂ່າວເອພີໃນອາທິດແລ້ວ.
ມີຊາວຣັດເຊຍປະມານ 2,000 ຄົນ ກຳລັງຕົກຄ້າງຢູ່ທີ່ເກາະສະໝຸຍ.
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