ພະນັກງານສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານຣັດເຊຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖືກກັກຂັງຫຼັງຈາກທຳການປະທ້ວງ ຕ້ານສົງຄາມຂອງນາງ ຢູ່ໃນໂທລະພາບທີ່ຖ່າຍທອດສົດ ໄດ້ໄປປາກົດໂຕຢູ່ໃນສານ ແລະຖືກ ປັບໃໝ 280 ໂດລາ.
ນາງມາຣິນາ ໂອຟຊີຢານນີກັອຟວາ (Marina Ovsyannikova) ໄດ້ຍົກປ້າຍຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ມີການອອກອາກາດ ຂອງໂທລະພາບສົດ ທາງຊ່ອງນຶ່ງ ຫລື ຊ່ອງ One ຂອງຣັດເຊຍໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ຊຶ່ງປ້າຍນັ້ນຂຽນເປັນພາສາ ຣັດເຊຍວ່າ "ບໍ່ໃຫ້ມີສົງຄາມ. ຢຸດການເຮັດສົງຄາມ. ຢ່າ ເຊື່ອການໂຄສະນາ. ເຂົາກຳລັງຕົວະພວກທ່ານ.” ແລ້ວຢູ່ແຖວລຸ່ມນັ້ນຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ "ຄົນຣັດເຊຍຕໍ່ຕ້ານສົງຄາມ."
ນາງຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດກົດໝາຍການປະທ້ວງຂອງປະເທດ. ມັນຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ນາງຈະປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາເພີ່ມຫລືບໍ່.
ວັງເຄຣັມລິນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ກ່າວວ່າ ການກະທຳຂອງນາງໂອຟຊີຢານນີ ກັອຟວາ (Ovsyannikova) ແມ່ນການ “ກະທຳທີ່ເປັນອັນຕະພານ.”
ໂຄສົກຂອງຫ້ອງການສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຫຍໍ້ ໃນວັນ ອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍຄວນຮັບປະກັນວ່ານາງໂອຟຊີຢານນີກັອຟວາ "ບໍ່ປະເຊີນກັບການ ແກ້ແຄ້ນຄືນໃດໆ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ສິດເສລີພາບໃນການ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງນາງອອກມາ."
ນາງໂອຟຊີຢານນີກັອຟວາໄປປາກົດໂຕແບບບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນ ຢູ່ທາງຫຼັງຂອງຜູ້ຈັດລາຍການຂ່າວ ໂທລະພາບພາກຄໍ່າສຳຄັນຂອງຣັດເຊຍ, ເວຣມຢາ (Vremya) ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ຂະນະທີ່ຜູ້ຈັດລາຍການນັ່ງຢູ່ໂຕະໃນຫ້ອງຂ່າວ ຫລືສະຕູດິໂອ ກຳລັງສົນທະນາກ່ຽວກັບແຜນການຂອງວັງເຄຣັມລິນໃນການຜ່ອນຄາຍ ຜົນກະທົບຈາກການລົງໂທດຂອງຕາເວັນຕົກ ທີ່ນຳໃຊ້ຕໍ່ຣັດເຊຍ ພາຍຫຼັງມີການຮຸກຮານຕໍ່ຢູເຄຣນ.
ນາງໂອຟຊີຢານນີກັອຟວາຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ "ຢຸດສົງຄາມ. ບໍ່ໃຫ້ມີສົງຄາມ," ໃນຂະນະທີ່ນາງຍົກ ປ້າຍຂຶ້ນ.
ຫຼາຍວິນາທີຫລັງຈາກນັ້ນ ຊ່ອງດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ປ່ຽນໄປຫາລາຍງານເລື້ອງອື່ນ.
ການປະທ້ວງຂອງນາງໂອຟຊີຢານນີກັອຟວາໄດ້ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກວັງເຄຣັມລິນໄດ້ ສະກັດກັ້ນ ຫຼືປິດສື່ມວນຊົນອິດສະຫລະລົງ ແລະເຮັດໃຫ້ການເວົ້າທີ່ຂັດກັບຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບເລື້ອງປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນຢູເຄຣນເປັນເລື້ອງທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
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