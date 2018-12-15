ອະດີດພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບລະດັບສູງຂອງສະຫະລັດ ເຕືອນວ່າ ການຮັບສາລະພາບ
ຜິດ ໂດຍອະດີດນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທຂອງຣັດເຊຍ ແລະທີ່ອ້າງຕົນເອງວ່າ ເປັນນັກ
ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິ ໃນການຖືປືນນັ້ນ ສົມຄວນເປັນການປຸກກະຕຸ້ນໃຫ້ຕື່ນ ກ່ຽວກັບ
ຈຸດປະສົງທີ່ທ້າທາຍຂອງວັງເຄຣມລິນ ແລະຄວາມອາດສາມາດທີ່ຈະແຊກແຊງເຂົ້າໃນ
ລະບົບການເມືອງຂອງສະຫະລັດ.
ນາງມາເຣຍ ບູຕີນາ ອາຍຸ 30 ປີ ເກີດຢູ່ໃນເຂດໄຊບີເຣຍ ໄດ້ຍອມຮັບຜິດໃນວັນພະຫັດ
ທີ່ຜ່ານມາ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງນາງໄດ້ສາລະພາບວ່າ ນາງໄດ້ເຮັດວຽກກັບ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງຣັດເຊຍ ແລະຊາວອາເມຣິກັນອີກສອງຄົນ ເພື່ອແຊກຊຶມເຂົ້າກັບ
ກຸ່ມອະນຸລັກນິຍົມຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ ແລະພັກຣີພັບບລີກັນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງຣັດເຊຍ.
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງນາງ ອີງຕາມສຳນວນຂອງສານ ທີ່ຮວມທັງ ການເຂົ້າຮ່ວມໃນງານລ້ຽງຕ່າງໆ ທີ່ສະມາຄົມປືນຍາວແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນກຸ່ມສະໜັບສະໜຸນສິດທິໃນການ
ຖືປືນ ແລະໄດ້ຈັດງານທີ່ຮ້ອງວ່າ“ຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳເພື່ອມິດຕະພາບ” ທີ່ໄດ້ຊີ້ນຳ
ໂດຍ ທ່ານອາເລັກຊານເດີຣ ທໍຣຊິນ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງຣັດເຊຍ ຜູ້ທີ່ມີ
ສາຍສຳພັນ ກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາເດີເມຍ ປູຕິນ.
ຢູ່ທີ່ງານເຕົ້າໂຮມຊຸມນຸມນຶ່ງ ເມື່ອປີ 2015 ນາງ ບູຕີນາ ຍັງສາມາດ ສອບຖາມ ປະທາ
ນາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ເປັນຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ໃນເວລານັ້ນ ກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງສາຍສຳພັນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະຣັດເຊຍ ຊຶ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານກ່າວໄປ
ວ່າ ທ່ານຄິດວ່າ ທ່ານຈະ “ຈະເຂົ້າກັນໄດ້ດີກັບ” ປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ.
ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ ທ່ານເຈມສ໌ ແຄລບເປີຣ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອ
ເອ ຜ່ານທາງອີເມລ ທີ່ອ້າງເຖິງ ບົດລາຍງານ ໃນເດືອນມັງກອນ 2017 ຂອງສາມອົງ
ການສືບລັບສູງສຸດຂອງປະເທດ ທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມລັບອີກຕໍ່ໄປ ຊຶ່ງໄດ້ລວມທັງເລື່ອງທີ່ວ່າ
ທ່ານປູຕິນ ແລະລັດຖະບານຂອງຣັດເຊຍ ມຸ້ງໝາຍຢາກຈະຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ ການເລືອກຕັ້ງ
ອ່ຽງໄປໃນທາງທ່ານທຣຳ.
ທ່ານ ແຄລບເປີຣ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິຕຽນທ່ານທຣຳ ຢ່າງເປີດເຜີຍ ນັບແຕ່ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳ
ແໜ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສາລະພາບຂອງນາງບູຕີນາ ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ ເພາະວ່າມັນ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ “ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກຣັດເຊຍ ໃນການແຊກແຊງເຂົ້າໃນ
ການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2016 ແມ່ນຊໍ່ງໃດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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