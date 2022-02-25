ມີສຽງລະເບີດດັງຂຶ້ນ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງຢູເຄຣນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກ ມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນມື້ທີ 2 ໃນການບຸກໂຈມຕີຢ່າງເຕັມອັດຕາຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໄປໃນປະເທດຢູເຄຣນ ຊຶ່ງເປັນເພື່ອນບ້ານ.
ໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມ໌ ລາຍງານວ່າ ຕົນມີວີດີທີ່ສາມາດພິສູດໄດ້ກ່ຽວກັບເຫດລະເບີດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ “ລູກໄຟ” ຕົກລົງມາໃສ່ ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ. ໜັງສືພິມສະບັບນີ້ຍັງເວົ້າວ່າ ວີດີໂອນັ້ນ “ປາກົດວ່າສະແດງໃຫ້ເຫັນມີລູກສອນໄຟທີ່ຍິງຈາກພື້ນດິນຫາອາກາດຢ່າງໜ້ອຍ 2 ລູກ ໄດ້ຍິງມາໃສ່ໃນໄລຍະບໍ່ໄກຈາກນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ກ່ອນທີ່ສຽງລະເບີດຈະດັງຂຶ້ນ.”
ສຽງສັນຍານເຕືອນໄພກໍດັງຂຶ້ນທີ່ເມືອງລີຢິບ ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນ ບໍ່ໄກປານໃດຈາກຊາຍແດນໂປແລນ ບ່ອນທີ່ສະຖານທູດຂອງຕ່າງປະເທດໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ເປັນການຊົ່ວຄາວ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນກ່າວໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທະຫານຣັດເຊຍທີ່ເຂົ້າໄປຈາກເບລາຣຸສໄດ້ບຸກຄືບໜ້າ ຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງກີຢິບປະມານ 32 ກິໂລແມັດ.
ໃນພາກເໜືອຂອງຢູເຄຣນທະຫານຣັດເຊຍໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍເຊີໂນໂບ (Chernobyl) ໃນວັນພະຫັດວານນີ້. ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນ ການປະກາດສົງຄາມ ຕໍ່ຢູໂຣບທັງໝົດ.”
ເຊີໂນໂບ ແມ່ນສະຖານທີ່ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍໄດ້ເກີດເຫດລະເບີດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ. ເຊີໂນໂບ ແລະບໍລິເວນໃກ້ຄຽງຍັງບໍ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ ນັບແຕ່ປີ 1986 ເປັນຕົ້ນມາ.
ຂະນະດຽວກັນການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານສົງຄາມໄດ້ມີຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດຣັດເຊຍ ຮວມທັງທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູແລະນະຄອນເຊນປີເຕີສ໌ເບີກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 1,700 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ທຳການລົງໂທດຮອບໃໝ່ຕໍ່ຣັດເຊຍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຣັດເຊຍໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວ ຫຼັງຈາກໄດ້ປຶກສາຫາລືທາງອອນລາຍນ໌ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກັບພວກຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມປະເທດ ຈີ 7 ແລະອົງການເນໂຕ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ວລາດີເມຍ ປູຕິນ (ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ) ແມ່ນຜູ້ຮຸກຮານ. ປູຕິນເປັນຜູ້ເລືອກເຮັດສົງຄາມນີ້ ແລະເວລານີ້ ລາວແລະປະເທດຂອງລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບເອົາຜົນທີ່ຕິດຕາມມາ.”
ການລົງໂທດຮອບໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນແນໃສ່ທະນາຄານຂອງຣັດເຊຍ ຄະນະປົກຄອງ ຕະຫລອດທັງພາກສ່ວນຮາຍເທັກແລະຍັງຮວມທັງການຄວບຄຸມໃນການສົ່ງອອກ. ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ “ຈະບີບຄັ້ນ ເພື່ອກົດດັນບໍ່ໃຫ້ຣັດເຊຍເຂົ້າເຖິງການເງິນ ແລະເທັກໂນໂລຈີ ສຳລັບພວກສ່ວນຍຸດທະສາດສຳລັບເສດຖະກິດແລະຫລຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.”
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