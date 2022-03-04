ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ທະຫານຣັດເຊຍ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມ ໂຮງໄຟຟ້ານິວ ເຄລຍຊາປໍຣິສເຊຍ (Zaporizhzhia) ຊຶ່ງໄຟຟ້ານິວເຄລຍທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນຢູໂຣບຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງເອັນເນີໂຮດາ ໃນປະເທດຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຍິງປືນໃຫຍ່ໂຈມຕີ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ຕຶກອາຄານ ຢູ່ໃນບໍລິເວນໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ.
ອົງການກວດສອບນິວເຄລຍຂອງຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການກຳມັນຕະພາບລັງສີຮົ່ວໄຫຼອອກມາຈາກໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໂຮງໄຟຟ້າ ຍັງສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານຢູ່ທີ່ນັ້ນດ້ວຍຄວາມປອດໄພ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ພວກດັບໄຟສາມາດມອດໄຟທີ່ລຸກໄໝ້ ຢູ່ໂຮງໄຟຟ້າແຫ່ງນັ້ນໄດ້ແລ້ວ.
ເມືອງເອັນເນໂຮດາ ເປັນຫົວເມືອງຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ສຳຄັນ ຕັ້ງຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳດຽບເປີ ເກືອບ 700 ກິໂລແມັດຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງກີຢິບໄປທາງຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ໂຮງໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວຜະລິດກະແສໄຟຟ້າປະມານ 25 ເປີເຊັນຂອງໄຟຟ້າໃນຢູເຄຣນ.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບປະທານາທິບໍດີຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ແລະໄດ້ຮັບລາຍງານຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບໄຟໄໝ້ທີ່ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍ ອີງຕາມຖະແຫຼງຂ່າວຂອງທຳນຽບຂາວ ທີ່ອອກໃນຕອນເດິກຂອງຄືນວັນພະຫັດວານນີ້.
ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຕື່ມ 10 ພັນລ້ານໂດລາຈາກລັດຖະສະພາ “ເພື່ອຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເສດຖະກິດຕື່ມອີກໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ແລະບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານຢູ່ໃນຂົງເຂດ ໃນຊຸມມື້ແລະເດືອນຕໍ່ໜ້ານີ້” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຈາກທ່ານນາງຊາລານດາ ຢັງ (Shalanda Young) ຮັກສາການຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານງານແລະງົບປະມານ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າເງິນຈຳນວນນີ້ຈະກວມເອົາອຸບປະກອນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ການຊ່ວຍເຫຼືດອາຫານສຸກເສີນ ການສົ່ງກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນໄປປະຈຳການຢູ່ໃນບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລົງໂທດທີ່ໜັກຂຶ້ນ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ວໍຊິງຕັນຍັງໄດ້ທຳການລົງໂທດຮອບໃໝ່ຕໍ່ພວກວົງໃນ ຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ.
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະກາດວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເພີ້ມລາຍຊື່ເຂົ້າໃນບັນຊີຕື່ມອີກຫຼາຍສິບຄົນ ຮວມທັງເສດຖີພັນລ້ານທີ່ລ້ຳລວຍທີ່ສຸດຂອງຣັດເຊຍ ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກທີ່ຮັ່ງມີພົວພັນກັບລັດຖະບານ 50 ກວ່າຄົນ ພ້ອມທັງຄອບຄົວແລະເພື່ອນມິດທີ່ໃກ້ຊິດຂອງພວກເຂົາ ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ແລະພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜຸນປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນ ດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ.”
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