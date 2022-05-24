ທະຫານ ຣັດເຊຍ ຄົນນຶ່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ສາລະພາບຜິດຕໍ່ການສັງຫານພົນລະເຮືອນຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຂັງຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ໂດຍສານຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງແມ່ນໂທດສູງສຸດ ທ່າມກາງສັນຍານຕ່າງໆທີ່ວ່າວັງເຄຣັມລິນ ອາດຕອບໂຕ້, ດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີຕໍ່ນັກລົບບາງຄົນທີ່ຖືກຈັບໄດ້ ຜູ້ທີ່ແຂງຂໍ້ບໍ່ຍອມແພ້ຢູ່ໂຮງງານເຫຼັກຂອງເມືອງມາຣີອູໂປລ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໃນການສະແດງຄວາມຄັດຄ້ານຕໍ່ສົງຄາມຢ່າງເປີດເຜີຍທີ່ຫາໄດ້ຍາກ ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຊັ້ນສູງຊາວຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງແມ່ນອະດີດນັກການທູດວັງ ເຄຣັມລິນ ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍທີ່ໃຊ້ຄຳເວົ້າຮຸນແຮງໄປຫາເພື່ອນຮ່ວມງານຊາວຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບການບຸກລຸກວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍອັບອາຍຂາຍໜ້າຕໍ່ປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ນັບຈົນຮອດວັນທີ 24 ກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ.”
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນຳໃຊ້ “ມາດຕະການລົງໂທດລະດັບສູງສຸດ” ຕໍ່ຣັດເຊຍ ໃນການກ່າວຄຳປາໄສທາງວິດີໂອຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳໂລກ ແລະ ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຢູ່ກອງປະຊຸມເສດຖະກິດໂລກໃນເມືອງ ດາໂວ, ປະເທດ ສວິດເຊີແລນ.
ແລະຢູ່ສະໜາມລົບນັ້ນ, ການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນພາກພື້ນດອນບາສ ທາງພາກຕາເວັນອອກ, ບ່ອນທີ່ກອງກຳລັງຂອງມົສກູໄດ້ເພີ່ມການລະດົມຍິງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເມືອງຕ່າງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຣັດເຊຍ ແມ່ນໄດ້ຖືກລະ ດົມຍິງໃສ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບຢູເຄຣນທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຣັດເຊຍ ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ພົນລະເຮືອນທີ່ພະຍາຍາມຫຼົບໜີ.
ໃນຄັ້ງທຳອິດຂອງສິ່ງທີ່ອາດເປັນການດຳເນີນຄະດີອາຊະຍາກຳສົງຄາມຈຳນວນຫຼາຍໃນຢູເຄຣນນັ້ນ, ສິບເອກ ຣັດເຊຍ ວາດິມ ຊີຊີມາຣິນ, ອາຍຸ 21 ປີໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດໃນການຂ້າຜູ້ຊາຍອາຍຸ 62 ປີ ຜູ້ທີ່ຖືກຍິງໃສ່ຫົວໃນບ້ານແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ພາກພື້ນ ຊູມີ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງສົງຄາມ. ທ້າວ ຊີຊີມາຣິນ, ສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍລົດຖັງ, ໄດ້ອ້າງວ່າ ລາວໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ, ແລະ ລາວໄດ້ຂໍໂທດຕໍ່ແມ່ໝ້າຍຂອງຜູ້ຊາຍດັ່ງກ່າວໃນສານ.
ໄອຍະການຈຳເລີຍທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ວິກຕໍ ອອຟຊີອານິຄອຟ (Ovsyanikov), ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າຈຳເລີຍຂອງລາວແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມພ້ອມສຳລັບ “ການປະເຊີນໜ້າທີ່ຮຸນແຮງທາງທະຫານ” ແລະ ການບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈຳນວນຫຼາຍທີ່ກອງທະຫານ ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະເຊີນໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳການບຸກລຸກ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າລາວຈະຂໍອຸທອນ.
ຜູ້ສະໜັບສະໜູນອິດສະຫຼະພາບຂອງພົນລະເຮືອນຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ຢາວໍສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າມັນ “ເປັນການຕັດສິນໂທດທີ່ຮຸນແຮງເປັນຢ່າງຍິ່ງສຳລັບການຄາດຕະກຳຄັ້ງດຽວ ໃນສົງຄາມ.” ແຕ່ທ່ານ ອາຣິຟ ເອບຣາແຮມ, ນັກກົດໝາຍສິດທິມະນຸດທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ອັງກິດໄດ້ກ່າວວ່າ ການດຳເນີນຄະດີໄດ້ດຳເນີນ “ດ້ວຍສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າເ ປັນຂະບວນການທີ່ເປັນທຳ ແລະ ຢ່າງເຕັມທີ່,” ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງທະນາຍຄວາມ.