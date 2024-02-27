ພວກໄອຍະການ ຣັດເຊຍ ແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັງຄຸກປະທານຮ່ວມຂອງກຸ່ມສິດທິມະນຸດ Memorial ທີ່ໄດ້ຊະນະລາງວັນ ໂນແບລ໌ ເປັນເວລາສາມປີ ຍ້ອນບົດລາຍງານທີ່ທ່ານໄດ້ຂຽນຕຳໜິວິຈານການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນປີ 2022.
ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ການໃນນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້, ພວກໄອຍະການໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ໂອເລກ ອໍລອຟ ອາຍຸ 70 ປີ ກ່ຽວກັບ “ການສ້າງຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ” ໃຫ້ກອງທັບບົກ ຣັດເຊຍ. ທ່ານ ອໍລອຟ, ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງສານ, ໄດ້ອະທິບາຍການດຳເນີນຄະດີຂອງທ່ານດັ່ງກັບ “ການບີບຮັດເສລີພາບ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານ ອໍລອຟ ຫຼັງຈາກບົດລາຍງານນັ້ນຖືກຕີພິມ. ຢ້ອນກັບໄປໃນເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້, ສານແຫ່ງນຶ່ງໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດທ່ານ ແລະ ໄດ້ປັບໄໝທ່ານເທົ່າກັບ 1,600 ໂດລາ, ເຊິ່ງແມ່ນການລົງໂທດທີ່ເບົາກວ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ຄົນອື່ນໆຜູ້ທີ່ໄດ້ວິຈານສົງຄາມທີ່ດຳເນີນຢູ່ນັ້ນ. ການດຳເນີນຄະດີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຂໍອຸທອນ, ຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນຄະດີນີ້ຄືນໃໝ່.”
ເທື່ອນີ້, ພວກໄອຍະການ ຣັດເຊຍ ແມ່ນພະຍາຍາມທີ່ຈະກຳນົດການລົງໂທດທີ່ໜັກກວ່າ, ໂດຍແນໃສ່ໂທດຂັງຄຸກສອງປີກັບ 11 ເດືອນ.
ຄຳຕັດສິນແມ່ນຄາດວ່າຈະມີອອກມາໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ຣັດເຊຍ ແມ່ນໄດ້ທຳການປາບປາມການຄັດຄ້ານລັດຖະບານຢ່າງບໍ່ລົດລະໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ ນັບຕັ້ງພວກເຂົາໄດ້ບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າ ການປະຕິບັດການທາງທະຫານພິເສດ.
ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ການນັ້ນ, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ອໍລອຟ ຫຼາຍຄົນກໍໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມ. ອີງຕາມສື່ມວນຊົນອິດສະຫຼະຂອງ ຣັດເຊຍ Mediazona ນັ້ນ, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນແມ່ນໄດ້ໄປມີໜ້າ, ພ້ອມກັບນັກການທູດຕາເວັນຕົກຫຼາຍກວ່າສິບຄົນ.
ກຸ່ມ Memorial ໄດ້ກ່າວວ່າພວກໄອຍະການໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ອໍລອຟ ກ່ຽວກັບ “ການຄຽດຊັງ ຣັດເຊຍ ທາງດ້ານການເມືອງ,” ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ປະຕິເສດ.
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