ການດໍາເນີນຄະດີ ກັບຊະເລີຍເສິກຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ ອາດເປັນອາຊະຍາກໍາສົງຄາມ

ຫ້ອງການດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ແລະກຳລັງພັນທະມິດຕິດອາວຸດຂອງພວກເຂົາ ຢູ່ໃນພູມິພາກໂດແນດສ໌ຂອງ ຢູເຄຣນ ກໍາລັງວາງແຜນ ທີ່ຈະດໍາເນີນຄະດີ ຊະເລີຍເສິກຊາວຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງອາດຈະຖື ເປັນອາຊະຍາກໍາສົງຄາມ. ລິຊາ ສໄລນ໌ (Lisa Schlein) ມີລາຍງານໃຫ້ VOA ຈາກນະຄອນເຈເນວາ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາ ສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ມີລາຍງານວ່າ ການດໍາເນີນຄະດີດັ່ງກ່າວ ອາດຈະມີຂຶ້ນໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຢູ່ທີ່ເມືອງທ່າມາຣີອູໂປລຂອງ ຢູເຄຣນ. ໜ່ວຍງານດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນວ່າ ຊະເລີຍເສິກທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າກໍ່ອາຊະຍາກໍາ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຂັ້ນຕອນ ແລະການຄໍ້າປະກັນໃນການດໍາເນີນຄະດີທີ່ເປັນທໍາ ໃນສິດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນຈະໄດ້ຮັບ.
ໂຄສົກຍິງ ຂອງໜ່ວຍງານສິດທິມະນຸດ ແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງຣາວີນາ ຊາມດາຊານີ (Ravina Shamdasani) ກ່າວວ່າ ພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍສາກົນ, ຊະເລີຍເສິກເຫຼົ່ານັ້ນມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃນການຕໍ່ສູ້. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຖືກດໍາເນີນຄະດີ ເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນການໃນການເປັນສັດຕູ ຫຼືເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງກົດໝາຍ ໃນລະຫວ່າງຄວາມຂັດແຍ້ງທາງອາວຸດ, ເຊິ່ງທ່ານນາງ ຊາມດາຊານີ ກ່າວວ່າ:
“ບໍ່ມີການຕັດສິນ ຫຼືລົງໂທດຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຍົກເວັ້ນແຕ່ວ່າ ຈະຖືກດໍາເນີນການໂດຍສານທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາຢ່າງເປັນທໍາ ແລະເປັນປົກກະຕິ. ພວກເຮົາຍັງຈື່ກ່ຽວກັບກົດໝາຍມະນຸດສະທໍາລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການສ້າງຕັ້ງສານຂຶ້ນມາ ເພື່ອຕັດສິນຊະເລີຍເສີພຽງຢ່າງດຽວແລະມີເຈດຕະນາໃນການຂັດຂວາງ ບໍ່ໃຫ້ຊະເລີຍເສີກມີສິດໄດ້ຮັບການດຳເນີນຄະດີ ຢ່າງເປັນທໍາແລະປົກກກະຕິນັ້ນ ແມ່ນເທົ່າກັນກັບເປັນການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ.”
ທ່ານນາງຊາມດາຊານີ ເອີ້ນການປະຕິເສດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ຕໍ່ການຂໍອະ ນຸຍາດເຂົ້າໄປກວດກາເບິ່ງຊະເລີຍເສິກຂອງໜ່ວຍງານອິດສະຫຼະ ແມ່ນເປັນທີ່ກັງວົນຫຼາຍ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ມັນຈະປ່ອຍໃຫ້ຊະເລີຍເສິກ ໄດ້ຮັບການທໍລະ ມານ ເພື່ອບີບເອົາຄໍາສາລະພາບຈາກພວກເຂົາ.
ທ່ານນາງຊາມດາຊານີ ກ່າວວ່າ:
“ແລະ, ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍວ່າ ຮູບພາບ ແລະວີດີໂອເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ເກີດຂຶ້ນມາຈາກຄອກ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນໂຮງດົນຕຣີຂອງເມືອງມາຣີອູໂປລ ເພື່ອເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຊະເລີຍເສິກເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງແນ່ນອນ, ມັນເປັນຕາອັບອາຍເຊັ່ນດຽວກັນ.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ການກໍ່ສ້າງຄອກດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານັ້ນ, ຄຽງຄູ່ກັບຖະແຫຼງການຕໍ່ສາທາລະນະ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງຣັດເຊຍ ແລະສະມາຊິກຂອງກຸ່ມພັນ ທະມິດຕິດອາວຸດ ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນເຊັ່ນດຽວກັນ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວຖືກໝາຍດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ ຊະເລີຍເສິກຊາວຢູເຄຣນ ແມ່ນອາຊະຍາກໍາສົງຄາມ, ພວກນາຊີ, ແລະຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ຊຶ່ງເປັນການບ່ອນທໍາລາຍ ຕໍ່ຂໍ້ສັນນິດຖານຂອງຄວາມບໍລິສຸດ ກ່ອນການເລີ້ມຕົ້ນພິຈາລະນາຄະດີ.