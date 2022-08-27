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ວັນເສົາ, 27 ສິງຫາ 2022
ໂລກ

ການດໍາເນີນຄະດີ ກັບຊະເລີຍເສິກຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ ອາດເປັນອາຊະຍາກໍາສົງຄາມ

ນັກເຄື່ອນໄຫວ, ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະໝູ່ເພື່ອນຂອງຜູ້ປົກປ້ອງວຽກ ກ່ຽວກັບເຫຼັກ ແລະໂຮງງານເຫຼັກ ອາຊອບສຕອລ (Azovstal) ຢູ່ເມືອງມາຣີອູໂປລ ພາກັນຍົກປ້າຍຂຶ້ນເພື່ອການສະໜັບສະໜຸນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ໃນຂະນະທີ່ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ, ໃນໃຈກາງເມືອງລິວິບ, ປະເທດຢູເຄຣນ, ວັນທີ 18 ສິງຫາ 2022.

ຫ້ອງ​ການດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ແລະກຳ​ລັງພັນທະມິດຕິດອາວຸດຂອງພວກເຂົາ ຢູ່ໃນພູມິພາກໂດ​ແນດສ໌ຂອງ ຢູເຄຣນ ກໍາລັງວາງແຜນ ທີ່ຈະດໍາເນີນຄະດີ ຊະ​ເລີຍ​ເສິກຊາວຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງອາດຈະຖື ເປັນອາຊະຍາກໍາສົງຄາມ. ລິຊາ ສໄລນ໌ (Lisa Schlein) ມີລາຍງານໃຫ້ VOA ຈາກນະຄອນເຈເນວາ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາ ສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ການດໍາເນີນຄະດີກັບອາຊະຍາກໍາສົງຄາມກັບຊະເລີຍເສິກຢູເຄຣນ ຂອງຣັດເຊຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ມີລາຍງານວ່າ ການດໍາເນີນຄະດີດັ່ງກ່າວ ອາດຈະມີຂຶ້ນໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຢູ່ທີ່ເມືອງທ່າມາຣີອູໂປລຂອງ ຢູເຄຣນ. ໜ່ວຍງານດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນວ່າ ຊະເລີຍເສິກທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າກໍ່ອາຊະຍາກໍາ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຂັ້ນຕອນ ແລະການຄໍ້າປະກັນໃນການດໍາເນີນຄະດີທີ່ເປັນທໍາ ໃນສິດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນຈະໄດ້ຮັບ.

ໂຄສົກຍິງ ຂອງໜ່ວຍງານສິດທິມະນຸດ ແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງຣາວີນາ ຊາມດາຊານີ (Ravina Shamdasani) ກ່າວວ່າ ພາຍໃຕ້ກົດ ໝາຍສາກົນ, ຊະເລີຍເສິກເຫຼົ່ານັ້ນມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃນການຕໍ່ສູ້. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຖືກດໍາເນີນຄະດີ ເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນການໃນການເປັນສັດຕູ ຫຼືເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງກົດໝາຍ ໃນລະຫວ່າງຄວາມຂັດແຍ້ງທາງອາວຸດ, ເຊິ່ງທ່ານນາງ ຊາມດາຊານີ ກ່າວວ່າ:

“ບໍ່ມີການຕັດສິນ ຫຼືລົງໂທດຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຍົກເວັ້ນແຕ່ວ່າ ຈະຖືກດໍາເນີນການໂດຍສານທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາຢ່າງເປັນທໍາ ແລະເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ. ພວກເຮົາຍັງຈື່ກ່ຽວກັບກົດໝາຍມະນຸດສະທໍາລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການສ້າງຕັ້ງສານຂຶ້ນມາ ເພື່ອຕັດສິນຊະ​ເລີຍ​ເສີພຽງຢ່າງດຽວແລະມີເຈດຕະນາໃນການຂັດຂວາງ ບໍ່​ໃຫ້​ຊະ​ເລີຍ​ເສີກມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ຢ່າງເປັນທໍາ​ແລະ​ປົກ​ກ​ກະ​ຕິນັ້ນ ແມ່ນ​ເທົ່າ​ກັນ​ກັບ​ເປັນ​ການ​ກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ສົງ​ຄາມ.”

ທ່ານນາງຊາມດາຊານີ ເອີ້ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ຕໍ່ການຂໍອະ ນຸຍາດເຂົ້າໄປກວດກາເບິ່ງ​ຊະ​ເລີຍ​ເສິກຂອງໜ່ວຍງານອິດສະຫຼະ ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ່ກັງວົນຫຼາຍ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ມັນ​ຈະປ່ອຍໃຫ້ຊະເລີຍເສິກ ​ໄດ້​ຮັບ​ການທໍລະ ມານ ເພື່ອບີບເອົາຄໍາສາລະພາບຈາກພວກເຂົາ.

ທ່ານນາງຊາມດາຊານີ ກ່າວວ່າ:

“ແລະ, ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາມີຄວາມກັງວົນຫຼາຍວ່າ ຮູບພາບ ແລະວີດີໂອເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ເກີດຂຶ້ນມາຈາກຄອກ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນໂຮງດົນຕຣີຂອງເມືອງມາຣີອູໂປລ ເພື່ອເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຊະ​ເລີຍ​ເສິກເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງແນ່ນອນ, ມັນເປັນຕາອັບອາຍເຊັ່ນດຽວກັນ.”

ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ການກໍ່ສ້າງຄອກດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານັ້ນ, ຄຽງຄູ່ກັບຖະແຫຼງການຕໍ່ສາທາລະນະ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງຣັດເຊຍ ແລະສະມາຊິກຂອງກຸ່ມພັນ ທະມິດຕິດອາວຸດ ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນເຊັ່ນດຽວກັນ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວຖືກໝາຍດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ ຊະເລີຍເສິກຊາວຢູເຄຣນ ແມ່ນອາຊະຍາກໍາສົງຄາມ, ພວກນາຊີ, ແລະຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ບ່ອນທໍາລາຍ ຕໍ່​ຂໍ້​ສັນ​ນິດ​ຖານຂອງຄວາມບໍລິສຸດ ກ່ອນການເລີ້ມຕົ້ນພິຈາລະນາຄະດີ.

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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