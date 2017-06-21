ເຮືອບິນລົບທີ່ຕິດອາວຸດຂອງຣັດເຊຍລຳນຶ່ງ ໄດ້ບິນເຂົ້າມາໃກ້ໆ ຫ່າງຈາກເຮືອບິນ
ສະຫະລັດ ທີ່ກຳລັງບິນຢູ່ເໜືອທະເລບາລຕິກ ບໍ່ພໍເທົ່າໃດແມັດ ອີີງຕາມການເປີດ
ເຜີຍຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງ ຕໍ່ວີໂອເອ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນສອດແນມ RC-15 ລຳນຶ່ງ ຂອງອາເມຣິກັນ ໄດ້ຖືກ
ສະກັດກັ້ນແບບບໍ່ເປັນມືອາຊີບ ໂດຍເຮືອບິນລົບ SU-27 ຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນເຂດ
ນ່ານຟ້າສາກົນ ໃນວັນຈັນແລ້ວ.
ພັນໂທ Michelle Baldanza ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ຍ້ອນຄວາມໄວສູງໃນການບິນເຂົ້າມາໃກ້ໆ ແລະການຄວບຄຸມ
ເຮືອບິນທີ່ບໍ່ດີ ໃນລະຫວ່າງການບິນເຂົ້າມາ ສະກັດກັ້ນນັ້ນ ການກະທຳ ດັ່ງກ່າວ
ຈຶ່ງຖືວ່າບໍ່ປອດໄພ.”
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ການກະທຳຂອງເຮືອບິນຣັດເຊຍ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາດ
ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແລະພາໃຫ້ມີການບາດເຈັບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ພະນັກງານ
ເຮືອບິນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ເຮືອບິນສອດແນມຂອງອາເມຣິກັນ ບໍ່ໄດ້
ເຮັດຫຍັງ ທີ່ເປັນການທ້າທາຍ ທີ່ພາໃຫ້ເຮືອບິນລົບຣັດເຊຍເຮັດແບບນັ້ນ.
ພັນໂທ Baldanza ກ່າວວ່າ “ກອງທັບຣັດເຊຍ ມີສິດທີ່ຈະບິນເຂົ້າມາໃກ້ ໃນເຂດ
ນ່ານຟ້າສາກົນ ແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງເຄົາລົບ ມາດຕະຖານຂອງນາໆຊາດທີ່ໄດ້
ຕັ້ງໄວ້ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດຮ້າຍ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ການບິນເຂົ້າມາໃກ້ ແມ່ນມີຂຶ້ນເປັນປະຈຳ ໃນໝູ່ພວກເຮືອບິນ
ທະຫານທີ່ກຳລັງປະຕິບັດງານຢູ່ໃນເຂດນ່ານຟ້າສາກົນ. ແຕ່ການບິນເຂົ້າມາໃກ້
ເຮືອບິນທະຫານ ອາເມຣິກັນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນກະທຳກັນໃນວິທີທີ່ປອດໄພ.
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