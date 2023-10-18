ສະພາຕ່ຳຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍຍົກເລີກການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນການຫ້າມທົດລອງນິວເຄລຍໃນທົ່ວໂລກ, ອີງຕາມລາຍ ງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ລັດດູມາ (Duma) ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເປັນເອກະສັນກັນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອຍົກເລີກການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂອງສົນທິສັນຍາຫ້າມການທົດລອງລະເບີດ ນິວເຄລຍຮອບດ້ານ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ CTBT, ໃນສາມຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຕ້ອງໄດ້ອ່ານ. ການລົງຄະແນນຄັ້ງສຽງສຸດທ້າຍແມ່ນມີກຳນົດຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງຖະແຫຼງການຂອງປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານວະລາດີເມຍ ປູຕິນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຕືອນໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າ ມົສກູ ສາມາດຍົກເລີກການຕັດສິນໃຈປີ 2000 ຂອງຕົນ ໃນການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ ຮ່າງກົດໝາຍເພື່ອ "ສະທ້ອນ" ຈຸດຢືນທີ່ຮັບຮູ້ໂດຍ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງໄດ້ລົງນາມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ການຫ້າມການທົດລອງດັ່ງກ່າວ.