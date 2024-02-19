ທ່ານ ອາເລັກເຊ ນາວາລນີ ເຄີຍຖືກຖາມເມື່ອສີ່ປີທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານຈະບອກຫຍັງຕໍ່ປະຊາຊົນ ຣັດເຊຍ ຖ້າທ່ານຖືກຂ້າຕາຍສຳລັບການຄັດຄ້ານປະທານາທິບໍດີ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ເຮັດສາລະຄະດີວ່າ “ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຍອມແພ້. ຖ້າເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈຊິຂ້າຂ້ອຍ, ມັນກໍໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາແມ່ນເຂັ້ມແຂ້ງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ພະລັງນີ້.”
ອົງການຄຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານ ນາວາລນີ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນຄຸກທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບໃຊ້ໂທດ 19 ປີໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ລັດທິຫົວຮຸນແຮງ. ການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການກ່າວຫາໃນທົ່ວໂລກວ່າ ທ່ານຖືກຂ້າຕາຍ.
ບັນດານັກວິຈານດ້ານການເມືອງຕໍ່ວັງເຄຣັມລິນ, ນັກສືບຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ແລະ ນັກຂ່າວສືບສວນສອບສວນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ຫຼື ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍໃນຫຼາຍຮູບແບບ. ຝ່າຍຄ້ານ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສູນເສຍດາວທີ່ແຈ້ງສະຫວ່າງທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍການເສຍຊີວິດຢ່າງກະທັນຫັນຂອງທ່ານ ນາວາລນີ ຢູ່ໃນຄຸກ. ຕອນນີ້ຄຳຖາມຢູ່ໃນຫົວຂອງທຸກຄົນກໍແມ່ນວ່າ: ມັນເຮັດຫຍັງໄດ້ລະບາດນີ້?
ຝ່າຍຄ້ານສ່ວນຫຼາຍຂອງ ຣັດເຊຍ ແມ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດ, ອາໄສຢູ່ພັດຖິ່ນຢ່າງກະແຈກກະຈາຍໃນຕ່າງປະເທດ ຫຼືບໍ່ກໍຢູ່ໃນຄຸກໃນປະເທດ. ກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ແລະ ນັກການເມືອງຄົນສຳຄັນແມ່ນມີວິໄສທັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ ຣັດເຊຍ ຄວນກາຍເປັນ, ແລະ ແມ່ນໃຜຄວນເປັນຜູ້ນຳພາ. ມັນບໍ່ໄດ້ມີແມ່ນແຕ່ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທີ່ຕໍ່ຕ້ານສົງຄາມໃນບັດເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ຮັບຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເລືອກຕັ້ງສຳລັບສະໄໝທີ 6 ຂອງເດືອນໜ້ານີ້.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ