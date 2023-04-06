ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັດເຊຍ ທີ່ຖືກຟ້ອງຮ້ອງພ້ອມກັບປະທານາທິບໍດີ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໂດຍສານອາຍາສາກົນສຳລັບການກ່າວຫາລັກພາຕົວເດັກນ້ອຍ ຢູເຄຣນ ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ມົສກູ ແມ່ນ “ເປີດກວ້າງຢ່າງເຕັມທີ່” ທີ່ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມື ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກນ້ອຍ.
ທ່ານນາງ ມາເຣຍ ລາໂວວາ-ເບໂລວາ, ທູດພິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ ຣັດເຊຍ ຢູ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າ “ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ, ມັນບໍ່ໄດ້ມີການສື່ສານຢ່າງເປັນທາງການຜ່ານຊ່ອງທາງທີ່ເປັນທາງການກັບ ຢູເຄຣນ, ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບບັນດາອົງການທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍແມ່ນແຕ່ອັນດຽວຈາກຝ່າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ມີແຕ່ການກ່າວຫາທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນ ໃນສື່ມວນຊົນ ແລະ ສື່ສັງຄົມ.”
ທ່ານນາງ ລາໂວວາ-ເບໂລວາ ໄດ້ກ່າວຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ທາງວິດີໂອຍ້ອນວ່າການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຈະເຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຖືກຈັບ ແລະ ສົ່ງຕົວໄປສານທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ເຮັກ, ເຊິ່ງໄດ້ອອກໝາຍຈັບລາວ ແລະ ທ່ານ ປູຕິນ ໃນວັນທີ 17 ມີນາທີຜ່ານມາ.
ສານອາຍາສາກົນໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນມີເຫດຜົນທີ່ຟັງໄດ້ທີ່ຈະເຊື່ອວ່າ” ທັງສອງຄົນ “ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາ ສຳລັບການເນລະເທດ ແລະ ສົ່ງເດັກນ້ອຍອອກຈາກເຂດທີ່ຖືກຄວບຄຸມໃນຢູເຄຣນ ໄປສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ ຢ່າງບໍ່ຖືກກົດໝາຍ,” ເຊິ່ງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຖືກຮັບເອົາໄປລ້ຽງໃນ ຣັດເຊຍ.
ຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 16,000 ຄົນ ຖືກບັງຄັບເນລະເທດໄປ ຣັດເຊຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກຂອງພວກເຂົາເມື່ອ 13 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັດເຊຍ ຄົນດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ມີເດັກນ້ອຍພຽງ 2,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ມາ ຣັດເຊຍ ໃນຖານະເດັກກຳພ້າທີ່ມີຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ບໍ່ມີ, ແລະ ຫຼາຍຄົນແມ່ນໄດ້ກັບໄປລວມຕົວ ກັບພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າຄືນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ