ລະເບີດໄດ້ແຕກໃນນະຄອນຫຼວງຂອງຢູເຄຣນໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ເຮັດໃຫ້ມີຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ສັ່ນສະເທືອນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ທີ່ຂ້ອນຂ້າງງຽບສະຫງົບ ເຖິງແມ່ນຈະມີການຮຸກຮານປະເທດ ໂດຍ ຣັດເຊຍ ຢູ່ກໍຕາມ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂອເລັກຊີ ເຣສນິກອຟ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ລູກສອນໄຟຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ” ໃນການອ້າງເຖິງ ຣັດເຊຍ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄວາມກ້າຫານຂອງ ຢູເຄຣນ ຈະບໍ່ມີວັນຖືກທຳລາຍ.”
ທ່ານໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ “ສິ່ງດຽວທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະທຳລາຍແບບນຳເອົາກັບຄືນມາບໍ່ໄດ້ກໍແມ່ນອະນາຄົດຂອງ ຣັດເຊຍ, ອະນາຄົດຂອງລັດກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໂລກລັງກຽດ.”
ການລະເບີດຫຼາຍຄັ້ງຍັງຖືກລາຍງານ ໃນເມືອງອື່ນໆໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ລວມທັງເມືອງ ລີວິບ ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ຢູເຄຣນ ແລະ ເມືອງ ຢິບໂປຣ ໃນພາກກາງຂອງ ຢູເຄຣນ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະ “ທຳລາຍພວກເຮົາ ແລະ ລຶບພວກເຮົາອອກຈາກໜ້າຂອງໂລກ.”
ປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ ເທເລແກຣມ ວ່າ “ສັນຍານເຕືອນໄພການໂຈມຕີທາງອາກາດແມ່ນບໍ່ໄດ້ຫຼຸດລົງໃນທົ່ວ ຢູເຄຣນ. ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີ, ມັນມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບ.”
ນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ຖືກໂຈມຕີຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນເມືອງມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ. ເວລາທີ່ຄວາມກົດດັນຈາກກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ທີ່ກຳລັງເຄື່ອນເຂົ້າໄປໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງການບຸກລຸກນັ້ນ, ນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຈະງຽບສະຫງົບ ໃນຂະນະທີ່ການຕໍ່ສູ້ໄດ້ເພັ່ງໃສ່ພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ມິໄຄໂລ ໂປໂດລຢັກ, ທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ “ຣັດເຊຍ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ໃນສະໜາມລົບ, ແຕ່ສາມາດທີ່ຈະທຳການຄາດຕະກຳພົນລະເຮືອນ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນ ຕ້ອງການລະບົບປ້ອງກັນອາກາດ, ລະບົບຍິງລູກຈະຫຼວດຫຼາຍລູກ ແລະ ລູກຈະຫຼວດທີ່ຍິງໄດ້ໄກກວ່າເກົ່າ.
ການລະເບີດຂຶ້ນຂອງການໂຈມຕີໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ຢູເຄຣນ ສຳລັບການໂຈມຕີຂົວ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງ ຣັດເຊຍ ກັບ ແຫຼມໄຄຣເມຍ.
ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີນັ້ນເປັນ “ການກະທຳກໍ່ການຮ້າຍ” ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຣັດເຊຍ. ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍຶດເອົາແຫຼມໄຄຣເມຍ ໃນປີ 2014 ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍປະຊາຄົມສາກົນ.