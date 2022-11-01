ຣັດເຊຍ ໄດ້ເພີ່ມການໂຈມຕີຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃສ່ຫຼາຍເມືອງຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ໂດຍແນເປົ້າໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຕັດການສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳໃນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ແລະ ພາກພື້ນອື່ນໆ. ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ຢູເຄຣນ ໄດ້ໂຈມຕີກອງທັບເຮືອຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທະເລດຳ.
ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ຢືນຢັນໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີຕ່າງໆໃສ່ ຢູເຄຣນ ແມ່ນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ ກີຢິບ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດ.
ໃນການຕອບນັກຂ່າວຜູ້ທີ່ໄດ້ຖາມວ່າການລະດົມຍິງດັ່ງກ່າວແມ່ນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ເຫດການ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຢູ່ທະເລດຳຫຼືບໍ່ນັ້ນ, ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ ສ່ວນນຶ່ງ. ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນທັງໝົດທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດ.”
ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ທ່ານ ວິຕາລີ ຄລິຈໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີຕ່າງໆໃນນະຄອນຫຼວງໄດ້ຕັດການສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງເມືອງ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອາໄສຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 80 ເປີເຊັນບໍ່ມີນ້ຳໃຊ້.
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໃນທວິດເຕີນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ດມິໂຕຣ ຄູເລບາ ໄດ້ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີຕ່າງໆ.
ກອງທັບບົກຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນ Telegram ວ່າການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວລວມມີ “ລູກສອນໄຟນຳວິຖີຫຼາຍກວ່າ 50 ລູກ” ໃນການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ລູກສອນໄຟ ຣັດເຊຍ ອີກຊຸດນຶ່ງໄດ້ຕົກຖືກພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນ. ແທນທີ່ຈະເປັນການຕໍ່ສູ້ໃນສະໜາມລົບ, ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບພົນລະເຮືອນ. ຢ່າໃຫ້ເຫດຜົນການໂຈມຕີພວກນີ້ ດ້ວຍການເອີ້ນມັນວ່າການຕອບໂຕ້. ຣັດເຊຍ ເຮັດສິ່ງນີ້ກໍຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາຍັງມີລູກສອນໄຟ ແລະ ເຈຕະນາທີ່ຈະຂ້າປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ.”
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສປະຈຳທຸກຄືນ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟທີ່ຖືກຍິງໂດຍ ຣັດເຊຍ ຕົກ 45 ລູກ.