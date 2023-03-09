ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນລາຍງານວ່າ ໄດ້ມີການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຢູ່ໃນຫຼາຍເຂດຂອງປະເທດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄົນ.
ກອງທັບຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ 34 ລູກໃນຈຳນວນ 81 ລູກທີ່ຣັດເຊຍຍິງໄປນັ້ນຕົກ, ແລະເວົ້າວ່າ ໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ຜະລິດໂດຍອີຣ່ານ 4 ລຳ ທີ່ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍໃຊ້ນັ້ນຕົກ.
ຜູ້ປົກຄອງເຂດລະວີບ (Lviv) ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດກ່າວວ່າ ມີ 4 ຄົນ ເສຍຊີວິດຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເມື່ອລູກສອນໄຟລູກນຶ່ງຕົກໃສ່ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຄົນ.
ຢູ່ເມືອງ ດນິບໂປຣເປຕຣັອຟຄ໌ (Dnipropetrovsk) ນັ້ນ, ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍໄດ້ສັງຫານຜູ້ນຶ່ງແລະເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບອີກ 2 ຄົນ.
ຜູ້ປົກຄອງເຂດໂອເດຊາ, ທ່ານມາກຊິມ ມາເຊນໂກ (Maksym Marchenko) ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍໄດ້ໂຈມຕີໂຄງລ່າງດ້ານພະລັງງານ ແລະເຮັດໃຫ້ມີການຕັດໄຟເກີດຂຶ້ນ. ທ່ານມາເຊນໂກ (Marchenko) ຍັງກ່າວອີກວ່າ ການໂຈມຕີໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ຕຶກອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ, ແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ບາດເຈັບ ແລະລົ້ມຕາຍ.
ທີ່ຄາກິບນັ້ນ, ຜູ້ປົກຄອງຂົງເຂດ, ທ່ານໂອເລ ຊີນເນຮູບັອຟ (Oleh Synehubov) ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ 15 ຄັ້ງ ກະທົບໃສ່ຕົວເມືອງ ແລະເຂດອ້ອມແອ້ມ ໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ສິ່ງທີ່ລວມມີບັນດາພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນສຸດ.
ນະຄອນຫຼວງກີຢິບຂອງຢູເຄຣນ ກໍໄດ້ຖືກໂຈມຕີເຊັ່ນກັນ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລນສ໌ກີໄດ້ເຊື້ອເຊີນເອົາຫົວໜ້າສູງສຸດຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫລວງກີຢິບເພື່ອເບິ່ງວ່າ "ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນີ້" ຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດທີ່ອອກອາກາດໃນວັນພຸດວານນີ້ທາງໂທລະພາບ CNN.