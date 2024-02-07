ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນໃນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ແລະ ເມືອງ ມີໂກລິຟ (Mykolaiv).
ທ່ານເຊເລັນກີ ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມວ່າ “ການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງໃຫຍ່ອີກຄັ້ງນຶ່ງຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ປະເທດຂອງພວກເຮົາ.” “ຫົກພາກພື້ນໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຍິງຂອງສັດຕູ. ການບໍລິການທັງໝົດ ຂອງພວກເຮົາ ໃນປະຈຸບັນນີ້ ກຳລັງດຳເນີນການເພື່ອກຳຈັດຜົນສະທ້ອນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍນີ້.”
ກອງທັບຢູເຄຣນ ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງຣັດເຊຍ ເຊິ່ງລວມມີເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 20 ລຳ, ລູກສອນໄຟຄຣູສ 36 ລຳ, ລູກສອນໄຟນຳວິຖີ S-300 5 ລູກ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 3 ລູກ.
ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ກອງທັບອາກາດຂອງປະເທດ ໄດ້ທຳລາຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 15 ລຳໃນຈຳນວນ 20 ລຳ ແລະລູກສອນໄຟ 29 ລູກໃນຈຳນວນ 44 ລູກ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ສັງຫານນຶ່ງຄົນໃນມີໂກລິຟ (Mykolaiv) ແລະໄດ້ທຳລາຍບ້ານເຮືອນຫລາຍສິບຫລັງໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ຢູ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນແລະອີກ 10 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ກ່າວ.
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