ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 3 ຄົນ ໃນຂົງເຂດໂອເດຊາ ໃນຂະນະທີ ຢູເຄຣນ ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ຣັດເຊຍ ຕົກ 19 ລໍາ

ກອງທັບຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ທຳລາຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 19 ໃນຈຳນວນ 20 ລຳ ທີ່ຍິງມາໂດຍ ຣັດເຊຍ ລະຫວ່າງການໂຈມຕີ ໃນເວລາກາງຄືນ, ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຊາກເຮືອບິນທີ່ຕົກລົງມາ ເຮັດໃຫ້ 3 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຢູ່ທ່າເຮືອໂອເດຊາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ກອງທັບກ່າວວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ພາກພື້ນໂອເດຊາ. ກະຊວງພາຍໃນຂອງຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ເສດຊາກຫັກພັງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ຕົກໃສ່ຕຶກອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼາຍແຫ່ງ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ທໍ່ສົ່ງແກັສອີກດ້ວຍ.
ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ມີຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍ 17 ຄົນ ຢູ່ຂົງເຂດຄາກີບ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ ສຽງເໜືອຂອງປະເທດ.
ເຈົ້າຄອງພາກພື້ນຄາກີບ ທ່ານໂອເລ ຊີເນຮູບອບ (Oleh Synehubov) ກ່າວຜ່ານເທເລແກຣມວ່າ ລູກສອນໄຟ S-300 ຈໍານວນ 2 ລູກ ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຍິງໂຈມຕີ ໃສ່ໃຈກາງເມືອງ, ລວມທັງຕຶກອາຄານ ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນ.
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