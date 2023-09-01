ທະຫານຢູເຄຣນໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືແອນດຣອຍ ພວມຖືກໂຈມຕີດ້ວຍພວກເຈາະຂໍ້ມູນຣັດເຊຍ ຜູ້ຊຶ່ງໃຊ້ມາລແວຊະນິດໃໝ່ເພື່ອພະຍາຍາມລັກເອົາຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ ຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄຊເບີ້ຈາກສະຫະລັດ ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມຈາກອອສເຕຣເລຍ ອັງກິດ ການາດາແລະນິວຊີແລນ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ຽວກັບມາລແວ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Infamous Chisel ຊຶ່ງແນໃສ່ ເພື່ອສະແກນເບິ່ງແຟ້ມ ການຕິດຜ່ານໜ້າຈໍ ແລະ “ບາງຄັ້ງບາງຄາວກໍລັກເອົາຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໆ.”
ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ທາງໄຊເບີ້ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງສະຫະລັດ ຫລື CISA ເວົ້າເຖິງນິວມາລແວນີ້ວ່າ “ການເກັບກຳອົງປະກອບຕ່າງໆ ຊຶ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື້ອອຸບປະກອນແອນດຣອຍ…ຊຶ່ງໄດ້ຮວບຮວມແລະເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍເປັນໄລຍະໆແບບສະໝ່ຳສະເໝີ.”
ລາຍງານຂອງອົງການ CISA ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ແບ່ງປັນລາຍລະອຽດເພີ້ມຕື່ມທາງດ້ານເທັກນິກກ່ຽວກັບການປຸກລະດົມຂອງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ເຕືອນວ່າ ມາລແວອາດສາມາດນຳໃຊ້ຕໍ່ເປົ້າໝາຍອື່ນໆໄດ້.