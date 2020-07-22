ອິດທິພົນຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນອັງກິດ ເປັນເລື້ອງ ‘ປົກກະຕິໃໝ່’ ດັ່ງທີ່ ຄະນະກຳມະການສືບລັບອັງກິດ ກ່າວເຕືອນ

ເປັນເວລາທີ່ລໍຄອຍມາດົນນານແລ້ວ ບົດລາຍງານຂອງສະພາຕ່ຳອັງກິດ ເຜີຍແບລາຍລະອຽດ ທີ່ວັງເຄຣມລິນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນເພື່ອສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃນການເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆຂອງອັງກິດແລະການລົງຄະສຽງອື່ນໆ ແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເພື່ອແຊກແຊງເຂົ້າໃນວຽກງານປະຊາທິປະໄຕຂອງອັງກິດນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍມີບັນດາສະມາຊິກສະພາທັງຫຼາຍຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການດ້ານສືບລັບແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ຫາທາງທີ່ຈະທັບມ້າງ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກດ້ວຍການພະຍາຍາມທີ່ຈະ “ສົ່ງຜົນກະທົບ”ໃນການລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກກະລາດ ຂອງພວກຊາວສະກັອດແລນໃນປີ 2014.
ສະມາຊິກຂອງຄະນະດັ່ງກ່າວຈຳນວນເກົ້າຄົນທີ່ມາຈາກຫຼາຍພັກ ທີ່ໄດ້ກວດສອບເບິ່ງວຽກງານຂອງອັງກິດ ໃນດ້ານອົງການສອດແນມຕ່າງໆນັ້ນ ໄດ້ເອີ້ນວ່າ ການແຊກແຊງເຂົ້າໃນການລົງປະຊາມະຕິ ຊຶ່ງພວກຊາວສະກັອດແລນ ໂດຍຈຳນວນນ້ອຍໆ ແຕ່ໃນລະດັບທີ່ຫຼາຍສົມຄວນ ໄດ້ເລືອກທີ່ຈະຮັກສາໄວ້ສາຍສຳພັນກັບອັງກິດ ໃນຂະນະທີ່ເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ວັງເຄຣມລິນ ໄດ້ຫາທາງທີ່ຈະປ່ຽນແປງຄະແນນສຽງໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງຢູໂຣບ ນັບຕັ້ງແຕ່ການສິ້ນສຸດຂອງລະບອບຄອມມິວນິສໂຊຫວຽດ.
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການຄົນນຶ່ງ ທ່ານສະເຕີວອດຕ໌ ໂຮຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ເປັນນຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍການສືບລັບ ອັນດັບສູງຂອງຣັດເຊຍ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນແລະການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນບິດເບືອນເປັນອາວຸດ. ທ່ານເວົ້າອີກວ່າ “ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານອິນເຕີເນັດຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນເລື້ອງຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໃນທັນທີຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ.”
ການແຊກແຊງດ້ານການເມືອງຂອງຣັດເຊຍ ມີຂຶ້ນໃນຫຼາຍໆຮູບແບບ ຄະນະກຳມະການນີ້ ໄດ້ກ່າວໄປ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນບິນເບືອນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນ ຫຼືບ່ອນທຳລາຍຝ່າຍນຶ່ງໂດຍສະເພາະ. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ “ອິດທິພົນຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນອັງກິດ ແມ່ນເປັນເລື້ອງປົກກະຕິແນວໃໝ່.” ຄະນະກຳມະການນີ້ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ວັງເຄຣມລິນ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວປອມ ແລະຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ທີ່ເປັນເລື້ອງຖົກຖຽງກັນ ຜ່ານອົງການຂ່າວຕ່າງໆຂອງທາງການ ເຊັ່ນວ່າ ອົງການຂ່າວ RT ແລະ Sputnik ແລະມັນໄດ້ນໍາໃຊ້ພວກບັນຊີຢູ່ສື່ສັງຄົມໂພສລົງຂໍ້ມູນບິດເບືອນແລະຂ່າວປອມດັ່ງກ່າວຢ່າງອັດໂຕໂນມັດ ໃນສື່ສັງຄົມເຊັ່ນ Twitter YouTube ແລະ Facebook.