ກຸ່ມລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ຂອງຣັດເຊຍ ອ້າງເອົາການໂຈມຕີ ຕໍ່ບໍລິສັດມືຖື ຂອງຢູເຄຣນ

ຢູເຄຣນເຊື່ອວ່າ ກຸ່ມລັກເຈາະຂໍ້ມູນຂອງຣັດເຊຍ ເຮັດວຽກກັບອົງການສືບລັບທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ ກີຢິບສຕາ (Kyivstar), ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດໂທລະສັບມືຖືທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຢູເຄຣນ.
ອົງການບໍລິການຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຢູເຄຣນ ຫຼື SBU ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອສ້ອມແປງເຄືອຂ່າຍຂອງ ກີຢິບສຕາ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຊ້ 24 ລ້ານຄົນຂອງ ກີຢິບສຕາ ພັງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາ ມາດລົມໂທລະສັບ ຫລື ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃດໆກ່ຽວກັບການໂຈມຕີ, ລຸນຫລັງການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 50 ຄົນ.
ກຸ່ມລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ໂຊລເຊັບຢອກ (Solntsepyok), ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຕໍ່ການໂຈມຕີທາງສື່ສັງຄົມເຕເລກຣາມ, ບ່ອນທີ່ມັນຍັງໄດ້ໂພສຮູບຫນ້າຈໍທີ່ສະແດງວິທີເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍບໍລິການຂອງ ກີຢິບສຕາ.
ຂໍ້ຄວາມທີ່ໂພສລົງໃນເຕເລກຣາມ ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ໂຈມຕີ ກີຢິບສຕາ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ສະຫນອງການສື່ສານ ໃຫ້ແກ່ກອງທັບຢູເຄຣນ, ເຊັ່ນດຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ແລະກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ຢູເຄຣນ, ເຖິງໜ່ວຍງານທາງການຕ່າງໆ ທີ່ກໍາລັງຊ່ວຍເຫຼືອກອງທັບ ຂອງ ຢູເຄຣນ: ຈົ່ງກຽມພ້ອມ!"