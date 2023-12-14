ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, ໑໔ ທັນວາ ໒໐໒໓
ໂລກ

ກຸ່ມລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ຂອງຣັດເຊຍ ອ້າງເອົາການໂຈມຕີ ຕໍ່ບໍລິສັດມືຖື ຂອງຢູເຄຣນ

  • ວີໂອເອ
ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ຍ່າງຜ່ານຮ້ານຄ້າຂອງບໍລິສັດການຄົມມະນາຄົມສື່ສານ ກີຢິບສຕາ ຂອງ ຢູເຄຣນ, ທ່າມກາງການໂຈມຕີຕໍ່ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ, ໃນນະຄອນຫຼວງກີຢິບ, ວັນທີ 12 ທັນວາ 2023.
ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ຍ່າງຜ່ານຮ້ານຄ້າຂອງບໍລິສັດການຄົມມະນາຄົມສື່ສານ ກີຢິບສຕາ ຂອງ ຢູເຄຣນ, ທ່າມກາງການໂຈມຕີຕໍ່ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ, ໃນນະຄອນຫຼວງກີຢິບ, ວັນທີ 12 ທັນວາ 2023.

ຢູເຄຣນເຊື່ອວ່າ ກຸ່ມລັກເຈາະຂໍ້ມູນຂອງຣັດເຊຍ ເຮັດວຽກກັບອົງການສືບລັບທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ ກີຢິບສຕາ (Kyivstar), ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດໂທລະສັບມືຖືທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຢູເຄຣນ.

ອົງການບໍລິການຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຢູເຄຣນ ຫຼື SBU ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອສ້ອມແປງເຄືອຂ່າຍຂອງ ກີຢິບສຕາ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງກ່າວ​ ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານແລ້ວ​ນີ້ ​ແລະ​ໄດ້ເຮັດໃຫ້​ເຄືອ​ຂ່າຍຜູ້​ໃຊ້ 24 ລ້ານ​ຄົນ​ຂອງ ກີຢິບສຕາ ພັງ, ສົ່ງຜົນ​ໃຫ້ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ສາ ມາດ​ລົມ​ໂທລະສັບ ຫລື ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ໃດໆກ່ຽວກັບການ​ໂຈມ​ຕີ, ລຸນຫລັງການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 50 ຄົນ​.

ກຸ່ມລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ໂຊລເຊັບຢອກ (Solntsepyok), ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຕໍ່ການໂຈມຕີທາງສື່ສັງຄົມເຕເລກຣາມ, ບ່ອນທີ່ມັນຍັງໄດ້ໂພສຮູບຫນ້າຈໍທີ່ສະແດງວິທີເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍບໍລິການຂອງ ກີຢິບສຕາ.

ຂໍ້ຄວາມທີ່ໂພສລົງໃນເຕເລກຣາມ ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ໂຈມຕີ ກີຢິບສຕາ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ສະຫນອງການສື່ສານ ໃຫ້ແກ່ກອງ​ທັບຢູເຄຣນ, ເຊັ່ນດຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ແລະກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ຢູເຄຣນ, ເຖິງໜ່ວຍງານທາງການຕ່າງໆ ທີ່ກໍາລັງຊ່ວຍເຫຼືອກອງທັບ ຂອງ ຢູເຄຣນ: ຈົ່ງກຽມພ້ອມ!"

Cyberattack Targets Ukraine's Largest Mobile Network Operator
Embed
Cyberattack Targets Ukraine's Largest Mobile Network Operator

No media source currently available

0:00 0:03:05 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG