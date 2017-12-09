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ນາຍພົນຣັດເຊຍ ຖືກລະບຸວ່າ ເປັນຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ ສຳຄັນ ໃນການຍິງ ຖ້ຽວບິນ MH17

ລາຍຊື່ຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ລະຫວ່າງການເປີດ ອະນຸສາວະຣີ ແຫ່ງຊາດ ສຳລັບຖ້ຽວບິນ MH17 ທີ່ເມືອງ ວີທິອູເຊັນ ປະເທດເນເທີແລນ ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2017.

ກຸ່ມ​ສືບສວນ​ສາກົນ​ທີ່​ໜ້າ​ນັບຖື​ກຸ່ມ​ນຶ່ງກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້ລະ​ບຸ​ວ່ານາຍ​ພົນ​ອາວຸ​ໂສຣັດ​ເຊຍ
ຄົນ​ນຶ່ງ ​ເປັນ​ຜູ້​ມີສ່ວນກ່ຽວ​ຂ້ອງ ​ກັບ​ການ​ຍິງເຮືອບິນ​ໂດຍສານ ​ພົນລະ​ເຮືອນ​ຕົກ ຢູ່ພາກ​
ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ ​ໃນ​ປີ 2014.

ກຸ່ມ​ສືບສວນແບ​ວລິງ​ແຄ​ັຕ ທີ່​ໄດ້​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ເທັກ​ນິກດີ​ຈີ​ທອນທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ​ເພື່ອ​ວິ​ເຄາະ
ແຫ​ລ່ງບັນທຶກຕ່າງໆ ​ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ຮູບ​ພາບ ​ໄດ້​ອອກ​ລາຍ​ງານ​ໃນ​ວັນ​ທີ 8 ​ເດືອນ​ທັນວາ
ກ່າວຫາ​ວ່າ ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່ລະບຸຢູ່​ໃນການ​ສື່ສານ​ທີ່​ຈັບ​ໄດ້​ ທີ່ມີ​ຊື່ວ່າ “​ດໍຣ​ຟິນ” ນັ້ນ ແມ່ນພັນ​
ເອກ​ເບ້ຍ​ບໍ​ານານຂອງຣັດເຊຍ ນາຍ​ພົນນິ​ໂກ​ລາຍ ​ແທກ​ຢອຟ ຜູ່​ຊຶ່ງໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້​ຮັບ
​ໜ້າທີ່​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ກວດ ​ຢູ່​ເຂດທະຫານພາກ​ກາງ ຂອງກ​ອງທັບຣັດ​ເຊຍ.

ຄະນະ​ສືບ​ສວນ​ຮ່ວມ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳພາ​ຂອງເນເທີແລນຫລື (JIT) ທີ່​ສືບສວນ​ການ
​ຍິງ​ຖ້ຽວບິນ​ MH17 ຂອງສາຍການບິນມາ​ເລ​ເຊຍ​ຕົກ ຢູ່ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຢູ​
ເຄຣນ ​ແລະ​ໄດ້​ອອກ​ຜົນການ​ຄົ້ນພົ​ບ​ຂອງຕົນ ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາປີ 2016 ທີ່​ໄດ້​ເຜີຍແຜ່
ສຽງ​ບັນທຶກ ​ໃນການລົມກັນ ຂອງ 5 ຄົນທີ່ຈັບໄດ້ ຊຶ່ງລະບຸວ່າ ໃຊ້ນາມແຝງວ່າ ດໍຣຟິນ
ແລະ​ອໍຣິອອນ.

ຮູບພາບຖ່າຍໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2014 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຮືອບິນມາເລເຊຍ ຖ້ຽວບິນ MH17 ທີ່ຖືກຍິງຕົກ ຢູ່ທົ່ງນາໃກ້ໝູ່ບ້ານ ກຣາໂບບ ຂົງເຂດໂດແນັດ.
ຮູບພາບຖ່າຍໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2014 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຮືອບິນມາເລເຊຍ ຖ້ຽວບິນ MH17 ທີ່ຖືກຍິງຕົກ ຢູ່ທົ່ງນາໃກ້ໝູ່ບ້ານ ກຣາໂບບ ຂົງເຂດໂດແນັດ.

ຄະນະສືບສວນ JIT ກຳລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບພວກຜູຸ້ຊາຍຈຸດັ່ງກ່າວ ເຖິງ
ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະມີບົດບາດແນວໃດກ່ຽວກັບການ
ຍິງເຮືອບິນໂດຍສານທີ່ວ່ານີ້.

ຄະນະສືບສວນ JIT ກ່າວ​ຢູ່​ໃນຖະ​ແຫລ​ງການວັນ​ທີ 8 ເດືອນທັນວານີ້ວ່າ ​ຕົນ “​ໄດ້​ບັນ
ທຶກ” ລາຍ​ງານ​ເບີ​ລິງ​ແຄັ​ຄ ​ແຕ່​ໄດ້​ບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມເຫັນເພີ້ມຕື່ມ.

ຖ້ຽວບິນ MH17 ​ໄດ້ຖືກ​ຍິງ​ຕົກ​ ຢູ່​ໃນ​ເຂດໂດ​ແນັດ ​ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ ຂອງຢູເຄຣນ ​ໃນ
ວັນ​ທີ 17 ກໍລະກົດ ປີ 2014 ເຮັດໃຫ້ຜູ້​ໂດຍສານ ແລະພະນັກງານທັງໝົດ 298 ຄົນຢູ່
​ເທິງ​ເຮືອບິນດັ່ງກ່າວ ເສຍຊີວິດ.

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