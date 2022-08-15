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ວັນຈັນ, 15 ສິງຫາ 2022
ໂລກ

ກອງ​ກຳ​ລັງ ຣັດ​ເຊຍ ລະ​ດົມ​ຍິງ ໃສ່ພາ​ກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ແລະ ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ

ຈະຫຼວດ ຣັດ​ເຊຍ ຍິງ​ເຂົ້າ​ໃສ່ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຈາກ​ພາກ​ພື້ນ ແບ​ລ​ໂກ​ຣອດ ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ສາ​ມາດ​ແນມ​ເຫັນ​ໄດ້​ໃນ​ຍາມ​ເຊົ້າ​ມືດ​ໃນ​ເມືອງ ຄາ​ຄີບ, ຢູ​ເຄ​ຣນ, 15 ສິງ​ຫາ, 2022.

ກອງ​ທັບ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ການ​ລະ​ດົມ​ຍິງ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໂດຍກອງ​ກຳ​ລັງ ຣັດ​ເຊຍ ຢູ່​ພາກ​ພື້ນດອນ​ບາ​ສ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້, ພ້ອ​ມ​ກັບ​ໃນ​ເຂດ​ຕ່າງ​ໆ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້, ລວມທັງ​ເມືອງ​ທີ່​ຢູ່​ອ້ອມ​ເມືອງ ເຄີ​ສັນ ແລະ ມີ​ໂຄ​ລາ​ອິບ.

ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ບັນ​ຊາ​ການ​ຂອງກອງ​ທັບ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຍັງ​ໄດ້​ອ້າງເຖິງ​ການ​ຍິງ​ຈາກ​ລົດ​ຖັງ ແລະ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ເມືອງ​ທີ່​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ແລະ ໃຕ້​ຂອງ​ເມືອງ ຊາ​ໂປ​ຣິ​ສ​ເຊຍ.

ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ແມ່​ນ​ສູງ​ຢູ່​ອ້ອມ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄ​ລຍ ຊາ​ໂປ​ຣິ​ສ​ເຊຍ, ​ໂດ​ຍ​ທີ່​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ກ່າວ​ຫາ​ກັນ​ແລະ​ກັນ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຍິງ​ອາ​ວຸດ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ຍຶດ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ນັ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ມີ​ນາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ບໍ່​ດົນຫຼັງ​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ບຸກ​ລຸກ ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ຜູ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ລະ​ເມີດ​ມາ​ດ​ຕະ​ຖານ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ກຳ​ມັນ​ຕະພາບລັງ​ສີ ແລະ ໄຟ ຫຼັງ​ຈາກ​ມີ​ການ​ຍິງ​ຈະຫຼວດ​ໂຈມ​ຕີຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ຫົວ​ໜ້າ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ປະ​ລະ​ມະ​ນູ​ສາ​ກົນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າມັນ​ມີ “ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ ກ່ຽວ​ກັບ ໄພ​ພິ​ບັດ​ດ້ານ​ນິວ​ເຄ​ລຍ” ນອກ​ຈາກວ່າ​ຈະ​ຢຸ​ດ​ການ​ຕໍ່​ສູ້ ແລະ ບັນ​ດາ​ນັກ​ກວດ​ກາ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ໄດ້​ໃຊ້​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ

​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ທາງວິ​ດີ​ໂອ​ປະ​ຈຳ​ທຸກ​ຄືນ​ເມື່ອ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ເພື່ອ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຣັດ​ເຊຍ ໃຫ້​ຄັດ​ຄ້ານ​ສົງ​ຄາມ​ທີ່​ປະ​ທານ​ທິ​ບໍ​ດີ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຣັດ​ເຊຍ ຜູ້​ທີ່​ມິດ​ງຽບ ກ່ຽວ​ກັບ ສົງ​ຄາມ​ແມ່ນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ມັນ.

ທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ແລະ​ບໍ່​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຢູ່​ໃສ​ກໍ​ຕາມ, ຢູ່​ດິນ​ແດນ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ຫຼື ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ສຽງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຄວນ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ແລະ ສະ​ນັ້ນ​ຈົ່ງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ສົງ​ຄາມນີ້.”

ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຫ້າມອອກ​ວີ​ຊາ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ ສຳ​ລັບ​ນັກ​ເດີນ​ທາງຊາວ ຣັດ​ເຊຍ.

ກຳ​ປັ່ນ​ຮັບເໝົາ​ລຳ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ທີ່​ບັນ​ທຸກ​ອາ​ຫານ​ປະ​ເພດ​ເມັດ 23,000 ໂຕນ​ຂອງ​ ຢູ​ເຄ​ຣນ ແມ່ນ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ເທດ ເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ ເມື່ອ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ໂດຍ​ສົງ​ຄາມ, ທີ່​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຄວາມ​ອຶດ​ຢາກ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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