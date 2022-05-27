ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຢູເຄຣນທີ່ຖືກຂັບໄລ່ກັບຄືນໄປໃກ້ກັບເຂດຊາຍແດນຣັດເຊຍນັ້ນ ປາກົດວ່າໄດ້ເລີ້ມເປີດສາກບຸກໂຈມຕີຮອບໃໝ່ ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມຊຶ່ງດຳເນີນມາໄດ້ສາມເດືອນແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ປ່ຽນສະພາບກາຍເປັນໃນອັນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະເທດຕາເວັນຕົກກ່າວວ່າ “ປີດປາຍ” ທີ່ຍັງມອງບໍ່ເຫັນມື້ສິ້ນສຸດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ເມືອງຄາກີບ ຫົວເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການຍິງປືນໃຫຍ່ໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະອີກ 17 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນຂະນະທີ່ການສູ້ລົບກັນຢ່າງດຸເດືອດ ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປໃນເຂດພາກເໜືອ ແລະພາກຕາເວັນອອກຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ນອກນັ້ນ ພວກທີ່ເຫັນເຫດການໃນເມືອງຄາກີບ ຍັງລາຍງານວ່າ ໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດດັງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ປາກົດວ່າທະຫານຣັດເຊຍ ພວມເສີມກຳລັງໃຫ້ແກ່ທີ່ໝັ້ນຂອງຕົນ ຢູ່ທາງດ້ານເໜືອຂອງເມືອງ.
ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດໃກ້ຄຽງກັບເມືອງຄາກີບ ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ໃຫ້ຖອຍໄປຢູ່ໃກ້ໆຊາຍແດນຣັດເຊຍ ໃນລະຫວ່າງການບຸກໂຈມຕີຕ້ານຄືນຂອງທະຫານຢູເຄຣນເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ເວລາມົສກູໄດ້ຕັດສິນໃຈເປີດສາກບຸກໂຈມຕີຄືນອີກ.
ເຈົ້າແຂວງໆຄາກີບ ທ່ານໂອເລ ຊີເນຮູບອບ (Oleh Synehubov) ກ່າວວ່າ “ຍັງເປັນການໄວເກີນໄປ ທີ່ຈະພັກຜ່ອນໄດ້. ພວກສັດຕູ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຄ່ອຍໆຍິງໂຈມຕີໃສ່ພົນລະເຮືອນ ເພື່ອສ້າງຄວາມຢ້ານກົວໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນເຂດຄາກີບ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ລາຍງານຂ່າວສື່ສັງຄົມຂອງກອງທັບຣັດເຊຍກ່າວອ້າງວ່າ ຕົນຍັງສືບຕໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດຕໍ່ກຳລັງຢູເຄຣນ ຮວມທັງຢູ່ໃນເຂດດອນບາສ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ເຖິງແມ່ນມີຂ່າວກ່ຽວກັບການສູ້ລົບກັນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນໃນເຂດເມືອງຄາກີບກໍຈິງ ແຕ່ມັນກໍ “ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນໃດໆ” ທາງພາກພື້ນດິນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ໄດ້ກ່າວໃນການຖະແຫຼງ ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໂດຍຂໍ້ສະຫງວນຊື່ ຍ້ອນເປີດເຜີຍຂ່າວລັບໂດຍເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ຊັ່ງຊາວ່າ ກຳລັງຢູເຄຣນ ຍັງສືບຕໍ່ຂັບໄລ່ທະຫານຣັດເຊຍ ຫ່າງອອກໄປເລື້ອຍໆຈາກໂຕເມືອງ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ເວລານີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດ ຫາ 10 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກຊາຍແດນຂອງຣັດເຊຍ.”