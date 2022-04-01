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ວັນສຸກ, 01 ເມສາ 2022
ໂລກ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ສັ່ງປົດ​ນາຍ​ພົນ 2 ຄົນ ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ

ທະ​ຫານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່ຖື​ປືນ​ກົນ ​ພວມ​ແນມ​ເບິ່ງ​ໂດ​ຣນ​ ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ຂຸມ​ສະ​ໜາມ​ເພາະ ໃນ​ເຂດ​ແນວ​ໜ້າ​ເມືອງ​ຄາ​ກີບ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 31 ມີ​ນາ 2022.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ກ່າວ​ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ແລງວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ສັ່ງ​ປົດ​ນາຍ​ພົນອະ​ວຸ​ໂສ 2 ຄົນ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລ​ນ​ສ໌​ກີ ເອີ້ນ​ນາຍ​ພົນ​ທັງ​ສອງ ວ່າ “ຂາດ​ການ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ.” ນາຍ​ພົນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ແມ່ນ​ແມ່ນ​ຫົວ​ໜ້າ​ດ້ານຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ພາຍ​ໃນ ​ຢູ່ສູນ​ກາງ​ສືບ​ລັບ​ໃຫຍ່​ ຂອງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າສືບ​ລັບເຂດ​ເມືອງ​ເຄີ​ຊອນ.

ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ “ບໍ່​ມີ​ເວ​ລາ​ ທີ່​ຈະ​ມາ​ເວົ້າ​ເລື້ອງ​ພວກ​ຄົນ​ຂາຍ​ຊາດ ແຕ່​ເທື່ອ​ລະ​ເລັກ​ລະ​ນ້ອຍ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ.”

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ກ່າວ​ວ່າ ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ຢຶດ​ເອົາ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ 14 ໂຕນ ຈາກ​ຂະ​ບວນ​ລົດ 12 ຄັນ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ. ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ຮວມ​ທັງຢາ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ແລະ ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ.

ສ່ວນ​ລົດອີກ​ຂະ​ບວນ​ນຶ່ງທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ລົດ​ເມ 45 ຄັນທີ່​ສົ່ງ​ໄປ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ພົ​ນ​ລະເຮືອນອອກ​ຈາກ​ເມືອງທ່າມາ​ຣີ​ອູ​ໂປ​ລນັ້ນ ໄດ້​ຖືກ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຢຸດ​ ໂດຍ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ ​ກ່ອນທີ່​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮອດ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເປັນຈະ​ແຈ້ງ​ເທື່ອ​ວ່າ​ເວ​ລາ​ໃດ ຫຼື​ຂະ​ບວນ​ລົດທີ່​ວ່ານີ້​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເດີນ​ທາງ​ຕໍ່​ຫຼື​ບໍ່.

ນຶ່ງມື້​ຫຼັງ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ກ່າວ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ຕົນ​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ໄວ້ ​ຊຶ່ງ​ຈະ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ທາ​ງ​ທະ​ຫານ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊານເມືອງ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກີ​ຢິບ ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລ​ະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ.

ໜ່ວຍ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ​ ໄດ້​ເຕືອນ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ໃກ້ໆ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກີ​ຢິບນັ້ນ ຍັງ​ຮັກ​ສາ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ທີ່ “ເຖິງ​ແມ່ນໄດ້​ມີ​ການ​ຖອນ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ແບບ​ຈຳ​ກັດ​ພຽງ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ອອກ​ໄປ.”

ພົນ​ອາ​ກາດ​ຕີ​ມິກ ສ​ມີດ​ທ໌ (Mick Smeath) ທູດ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ ​ກ່າວ​ວ່າ “ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ​ຈະ​ເກີດ​ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ໜັກ ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊານ​ເມືອງ ໃນ​ອີກ​ສອງ​ສາມມື້​ຂ້າງ​ໜ້ານີ້.”

ສ່ວນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ນຶ່ງ ກ່າວ​ເຖິງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ​ວ່າ “ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ຫຼາຍ” ໂດຍ​ເຕືອນ​ວ່າ ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃສ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກີ​ຢິບ ແລະ​ຫົວ​ເມືອງ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ ດ້ວຍ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ແລະ​ປືນ​ໃຫຍ່.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກີດ

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