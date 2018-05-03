ເຮືອບິນລົບ ຣັດເຊຍ ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຕົກ ເຮັດໃຫ້ ນັກບິນສອງຄົນ ເສຍຊີວິດ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລົບຣັດເຊຍ ໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິ
ເຫດຕົກ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ບໍ່ດົນຫລັງຈາກໄດ້ບິນຂຶ້ນ ຈາກຖານທັບອາກາດໃນຊີເຣຍ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກບິນທັງສອງຄົນ ເສຍຊີວິດ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງກະຊວງດັ່ງກ່າວ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໂດຍສື່ມວນຊົນຣັດເຊຍ ໄດ້ລະບຸວ່າ ເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ Su-30 ໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຕົກ ໃນທະເລເມດີແຕ
ເຣນຽນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ບິນຂຶ້ນ ຈາກຖານທັບອາກາດຮເມມິມ (Hmeimim) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມ
ຝັ່ງທະເລທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ.
ຕໍ່ມາ ໄດ້ລະບຸວ່າ ເຮືອບິນລົບລຳດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຖືກຍິງ ແລະວ່າ ຂໍ້ມູນໃນຂັ້ນຕົ້ນ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຕົກຂອງເຮືອບິນນີ້ ແມ່ນວ່າ ນົກໄດ້ບິນຕຳເຄື່ອງຈັກ.
ກອງກຳລັງຣັດເຊຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຮັດສົງຄາມໃນຊີເຣຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ ເດືອນກັນຍາ
ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນກອງກຳລັງຂອງປະທານາທິບໍດີຊີເຣຍ
ທ່ານບາຊາ ອາລ-ອາຊາດ.
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