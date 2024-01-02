ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຂອງຣັດເຊຍ ໂຈມຕີສະຖານທີ່ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມຊາດນິຍົມຢູເຄຣນ

ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ໂຈມຕີມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະຫໍພິພິທະພັນ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາຜູ້ປົກປັກຮັກສາ ເອກະລັກແຫ່ງຊາດຂອງຢູເຄຣນທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດ ໃນສະຕະວັດທີ 20 ສອງຄົນ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິຍານວ່າຈະສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມລາຍ ງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ການໂຈມຕີແຫ່ງທີນຶ່ງ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ບັນດາປ່ອງ ຢ້ຽມ ແລະເກືອບທັງໝົດຂອງຫລັງຄາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ການກະເສດ ແຫ່ງຊາດ, ທີ່ຢູ່ນອກເມືອງ ລະວີບ (Lviv) ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນ, ບ່ອນທີ່ ທ່ານ ສເຕຟານ ບັນເດຣາ (Stepan Bandera) ວີລະຊົນໃນຢູເຄຣນ ແຕ່ເປັນຜູ້ຮ້າຍຕາມການສຶກສາຂອງ ວັງເຄຣມລິນ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກົງກັບກັບ ວັນເກີດຄົບຮອບ 115 ປີຂອງ ທ່ານບັນເດຣາ.
ການໂຈມຕີແຫ່ງທີສອງ, ໄດ້ທຳລາຍຫໍພິພິທະພັນທີ່ຢູ່ໃກ້ໆ ທີ່ອຸທິດໃຫ້ ທ່ານ ໂຣແມນ ຊູຄີວິຈ (Roman Shukhevych).
ຜູ້ຊາຍທັງສອງທ່ານ ເປັນບຸກຄົນສຳຄັນ ໃນການຕໍ່ຕ້ານຊາດນິຍົມ ຕໍ່ການປົກ ຄອງຂອງໂຊວຽດ ແລະມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງທັບກະບົດຢູເຄຣນຫຼື UPA, ທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບກອງກຳລັງໂຊວຽດ ໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2.
"ນີ້ແມ່ນອາຄານທີ່ ທ່ານ ສເຕຟານ ບັນເດຣາ (Stepan Bandera) ເຂົ້າຮຽນ. ມີປ້າຍອະນຸສອນ ທີ່ອຸທິດໃຫ້ກັບທ່ານ ບັນເດຣາ ແລະຮູບປັ້ນກໍ່ຄືກັນ," ທ່ານນາງໂຊເຟຍ ຊໂດໂຣວິກ (Sofia Zdorovyk) ອາຍຸ 82 ປີ ກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນ ກຳລັງເກັບມ້ຽນຊາກຫັກພັງທີ່ຢູ່ອ້ອມໆ ທ່ານນາງ.