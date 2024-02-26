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ໂລກ

​ໂດ​ຣນ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໂຈມ​ຕີ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຜູ້​ນຳ ຢູ​ໂຣບ ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຢູ​ເຄ​ຣນ

  • ວີໂອເອ
ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ແລະ ລູກ​ນ້ອຍ​ຂອງ​ລາວ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ສະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ໄຟ​ທີ່​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ໂດຍ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ເມືອງ ຄອນ​ຕຽນ​ຕີ​ນິບ​ກາ, ພາກ​ພື້ນ ໂດ​ເນັດ​ສ໌, 25 ກຸມ​ພາ 2024.
ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ແລະ ລູກ​ນ້ອຍ​ຂອງ​ລາວ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ສະ​ຖາ​ນີ​ລົດ​ໄຟ​ທີ່​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ໂດຍ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ເມືອງ ຄອນ​ຕຽນ​ຕີ​ນິບ​ກາ, ພາກ​ພື້ນ ໂດ​ເນັດ​ສ໌, 25 ກຸມ​ພາ 2024.

ກອງ​ທັບ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້​ວ່າ ກອງ​ກຳ​ລັງ​ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ໂຈມ​ຕີ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໃນ​ຄືນ​ວານນີ້​ດ້ວຍ​ໂດ​ຣນ 14 ລຳ ແລະ ລູກ​ສອນ​ໄຟ 6 ລູກ.

ກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ ລະ​ບົບ​ປ້ອງ​ກັນໄພທາງ​ອາ​ກາດຂອງຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ຍິງ​ໂດ​ຣນ 9 ລຳຈາກ 14 ລຳ​ຕົກ, ດ້ວຍ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ຄາ​ກີບ ແລະ ດິ​ນິບ​ໂປ​ຣ​ເປ​ຕ​ຣອບ. ຢູ​ເຄ​ຣນ ຍັງ​ໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ 3 ລູກ, ອີງ​ຕາ​ມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ກອງ​ທັບ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຄັ້ງ​ຫຼ້າ​ສຸດນີ້​ ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຢູ​ໂຣບ ກະ​ກຽມ​ທີ່​ຈະ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້​ ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ປາ​ຣີ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ຊັດ​ເຈນ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ແລະ ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່ການ​ບັນ​ຍາຍ​ຂອງວັງ​ເຄ​ຣັມ​ລິນ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ຊະ​ນະ​ສົງ​ຄາມ​ທີ່​ຕອນນີ້​ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ປີ​ທີສາມ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ ຝ​ຣັ່ງ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຝ​ຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມ​ມາ​ນູ​ແອ​ລ ມາກ​ຣົງ ໄດ້​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ຢູ​ໂຣບ ມາ​ທຳ​ນຽບ ເອ​ລີ​ເຊ ສຳ​ລັບ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ່​ຖືກ​ແຈ້ງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສັ້​ນ ຫຼັງ​ຈາກ, ສິ່ງ​ທີ່​ໆ​ປຶກ​ສາ​ຂອງ​ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ, ເປັນ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ສອງ​ສາມ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ທ່ານ ຈິມ ໂອໄບ​ຣ​ເອັນ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສຳ​ລັບ​ບັນ​ຫາ ຢູ​ໂຣບ ແລະ ຢູ​ໂຣບ​ເອ​ເຊຍ ຈະ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ໃຫ້ ສະ​ຫະ​ລັດ, ແລະ ກາ​ນາ​ດາ ຈະ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທ່ານ ບິ​ລ໌ ແບຼ.

ທີ່​ປຶກ​ສາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຝ​ຣັ່ງ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຢາກ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ຊັດ​ເຈນຫຼາຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ ປູ​ຕິນ, ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ຊະ​ນະ​ ໃນຢູ​ເຄ​ຣນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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