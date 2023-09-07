ກອງທັບຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳລາຍໂດຣນ 25 ຈາກ 33 ລຳທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ເພື່ອໂຈມຕີພາກພື້ນ ຊູມີ ແລະ ໂອເດຊາ ເມື່ອຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ໂອເລ ຄີເປີ, ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ໂອເດຊາ, ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕົກຖືກເຂດ ອິສເມລ ເປັນຄັ້ງທີສີ່ໃນຫ້າວັນ, ເຮັດໃຫ້ຄົນນຶ່ງບາດເຈັບ.
ທ່ານ ຄີເປີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີນັ້ນ ຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆຂອງທ່າເຮືອ ແລະ ຕຶກອາຄານບໍລິຫານຫຼັງນຶ່ງ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາໄດ້ທຳລາຍໂດຣນຂອງ ຢູເຄຣນ ສອງລຳຢູ່ເໜືອພາກພື້ນ ຣອສຕອຟ, ພ້ອມກັບໃນເມືອງ ບຣຽນສ໌ ແລະ ອີກເມືອງນຶ່ງຢູ່ເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ.
ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ ທ່ານ ເຊີເກ ໂຊເບຍນິນ ໄດ້ກ່າວໃນ Telegram ວ່າຊິ້ນສ່ວນຈາກໂດຣນທີ່ຖືກຍິງຕົກໄດ້ຕົກລົງໃນເມືອງ ຣາເມັນສກີ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ມີຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດໃດໆ.
ຢ່າງໜ້ອຍ 17 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ເກືອບສາມສິບຄົນຕື່ມອີກໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ສູນກາງຕະຫຼາດໃນເມືອງ ຄອສຕຽນຕີນິບກາ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເວົ້າວ່າຕະຫຼາດ, ຮ້ານຄ້າ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາໄດ້ຖືກໂຈມຕີໃນເມືອງອຸດສາຫະກຳທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ແນວໜ້າຂອງການຕໍ່ສູ້ໃນປັດຈຸບັນ, ປະມານ 30 ກິໂລແມັດ ຈາກເມືອງ ບາກມຸດ, ບ່ອນທີ່ໄດ້ມີການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກ ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ວ່າ “ຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກສະຖານທີ່ນີ້ດີຈະຮູ້ວ່າມັນແມ່ນເຂດພົນລະເຮືອນ. ມັນບໍ່ໄດ້ມີໜ່ວຍທະຫານໃດໆຢູ່ໃກ້ຄຽງ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກຜີຮ້າຍ ຣັດເຊຍ ນີ້ຕ້ອງຖືກເອົາຊະນະໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ອີຮໍ ຄລີເມັນໂກ ໄດ້ລົງຮູບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນພະນັກງານກູ້ໄພທຳການຄົ້ນຫາໃນຊາກຫັກພັງ ແລະ ຫາມສົບຜູ້ເສຍຊີວິດໃນຊົບສີດຳ.