ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງຊາວຣັດເຊຍ ຖືກຕັດສິນຂັງຄຸກ 7 ປີ ສຳລັບສິລະປະການປະທ້ວງ

ສານຣັດເຊຍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຕັດສິນໂທດຂັງຄຸກ ນັກສິລະປິນທີ່ປະທ້ວງຄົນນຶ່ງ ເປັນເວລາ 7 ປີ ສຳລັບການປ່ຽນປ້າຍ ລາຄາຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ເປັນສະຕິກເກີ ຕໍ່ຕ້ານສົງຄາມ ຊຶ່ງຖືເປັນການຄຸກຄາມ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງ ໃນປະເທດ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດປະເຊີນກັບການຕອບໂຕ້ຢ່າງຮຸນແຮງຈາກນາໆຊາດ ຕໍ່ການຮຸກຮານຢູເຄຣນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2022, ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກສົງຄາມຣັດເຊຍ - ຢູເຄຣນ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ, ນາງ ສາຊາ ສໂກຈີເລັນໂກ (Sasha Skochilenko) ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມໂຕຂອງຕໍາຫຼວດໃນ ເຊນປີເຕີສະເບີກ (St. Petersburg) ໂດຍຖືກຂໍ້ຫາວ່າ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ສຳລັບງານສິລະປະການປະທ້ວງຂອງນາງ.
ປ້າຍນ້ອຍໆແຜ່ນນຶ່ງ ອ່ານເປັນພາສາຣັດເຊຍວ່າ “ກອງທັບຣັດເຊຍ ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດໃສ່ໂຮງຮຽນສິລະປະໃນເມືອງມາຣິອູໂປລ (Mariupol). ມີປະມານ 400 ຄົນ ໄດ້ລີ້ຢູ່ໃນນັ້ນ ຈາກການຍິ່ງຖະຫຼົ່ມ”. ປ້າຍອີກແຜ່ນນຶ່ງກ່າວ “ທະ ຫານເກນຊາວຣັດເຊຍ ກຳລັງຖືກສົ່ງໄປຢູເຄຣນ. ຊີວິດຂອງລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາຄືລາຄາຂອງສົງຄາມຄັ້ງນີ້.”
ຄົນຊື້ເຄື່ອງຢູ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ໄດ້ເຕືອນເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ້ຈັບຕົວ ນາງສໂກຈີເລັນໂກ ທັນທີ.