ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ລາວຣອບວ໌ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ, ໃນຂະນະທີ່ສອງປະເທດຫຼໍ່ຫຼອມສາຍພົວພັນໃຫ້ໃກ້ຊິດກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບອັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ເປັນສັດຕູ ແລະການ ເກາະຜິດຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ທີ່ນໍາພາໂດຍສະຫະລັດ, ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ອົງການຂ່າວ TASS ຂອງລັດຖະບານຣັດເຊຍ ລາຍງານວ່າ ການພົບປະຂອງ ທ່ານ ລາວຣອບວ໌ ກັບ ທ່ານ ກິມ ໄດ້ແກ່ຍາວໄປຫຼາຍກວ່າ 1 ຊົ່ວໂມງ, ແຕ່ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດອື່ນໆເພີ່ມເຕີມ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍເປີດເຜີຍວ່າ ທ່ານ ລາວຣອບວ໌ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທ່ານໄດ້ກ່າວຂອບໃຈຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານຂອງ ຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ ແລະໃຫ້ສັນຍາວ່າ ມົສກູ “ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງຄົບຖ້ວນສົມບູນ ພ້ອມດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີ” ໃຫ້ແກ່ ທ່ານ ກິມ.
ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານ ລາວຣອບວ໌ ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນການກະກຽມສຳລັບການຢ້ຽມຢາມໂດຍປະທານາທິບໍດີ ວະລາດີເມຍ ປູຕິນ, ຜູ້ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມທະວີບາດກ້າວໃນການຮ່ວມມືກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ຜູ້ທີ່ຖືກໂດດດ່ຽວທາງການເມືອງ.