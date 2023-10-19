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ນັກການທູດ ຣັດເຊຍ ພົບປະກັບຜູ້ນໍາເກົາຫຼີເໜືອ ໂດຍ​ປະ​ຕິ​ຍານ​ຈະ​ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ

ໃນຮູບທີ່ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວປະຈໍາກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ໂດຍຊ່ອງເທເລກຣາມນີ້, ຜູ້ນໍາເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງອຶນ, ຊ້າຍ, ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ລາວຣອບວ໌ ທັກທາຍກັນໃນລະຫວ່າງການພົບປະຢູ່ນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງ, ເກົາຫຼີເໜືອ, ວັນທີ 19 ຕຸລາ 2023.

ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດຣັດ​ເຊຍ ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດຣັດ​ເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ລາວຣອບວ໌ ​ໄດ້ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້ນຳ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ, ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ສອງ​ປະ​ເທດຫຼໍ່ຫຼອມ​ສາຍ​ພົວພັນ​ໃຫ້​ໃກ້​ຊິດ​ກັນ​ຫຼາຍຂຶ້ນ ​ເພື່ອ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ອັນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ ເປັນ​ສັດຕູ ​ແລະ​ການ ເກາະຜິດ​ຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ທີ່ນໍາພາໂດຍສະຫະລັດ, ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.

ອົງການຂ່າວ TASS ຂອງລັດຖະບານຣັດເຊຍ ລາຍງານວ່າ ການພົບປະຂອງ ທ່ານ ລາວຣອບວ໌ ກັບ ທ່ານ ກິມ ໄດ້ແກ່ຍາວໄປຫຼາຍກວ່າ 1 ຊົ່ວໂມງ, ແຕ່ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດອື່ນໆເພີ່ມເຕີມ.

ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດຣັດ​ເຊຍ​ເປີດເຜີຍ​ວ່າ ທ່ານ ລາວຣອບວ໌ ​ໄດ້ເດີນທາງ​ໄປ​ຮອດ​ນະ​ຄອນຫຼວງພຽງ​ຢາງ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທ່ານໄດ້​ກ່າວ​ຂອບ​ໃຈ​ຕໍ່​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ທີ່​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ຕໍ່​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ທະຫານ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ຢູ່​ໃນ ​ຢູ​ເຄຣນ ​ແລະ​ໃຫ້​ສັນຍາ​ວ່າ ມົສກູ “ຈະ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ສົມບູນ ​ພ້ອມດ້ວຍ​ຄວາມ​ສາມັກຄີ” ​ໃຫ້ແກ່ ​ທ່ານ ກິມ.

ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຂອງ​ ທ່ານ ລາວຣອບວ໌ ຖືກພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າເປັນ​ການ​ກະ​ກຽມ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ໂດຍ​ປະທານາທິບໍດີ ວະລາດີເມຍ ປູຕິນ, ຜູ້ເຊິ່ງ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ທະວີ​ບາດກ້າວໃນການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ​ຜູ້ທີ່​ຖືກໂດດດ່ຽວ​ທາງ​ການ​ເມືອງ.

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