ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຕ້ອນຮັບຜູ້ແທນ ທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນຈາກຣັດເຊຍແລະຈີນ ໃນອາທິດນີ້ເພື່ອການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 70 ປີ ທີ່ຕົນໄດ້ປະກາດເອງວ່າ ເປັນ “ວັນແຫ່ງໄຊຊະນະ,” ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ພິເສດໃນແງ່ຂອງການປິດດ່ານຊາຍແດນທີ່ດຳເນີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2020 ພ້ອມກັບການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ວັນທີ 27 ກໍລະກົດປີ 1953 ແມ່ນວັນເຊັນສັນຍາສະຫງົບເສິກ ທີ່ມີການເຈລະຈາຍາວນານ ເພື່ອຢຸດຕິສົງຄາມເກົາຫຼີ. ເກົາຫຼີເໜືອ ອ້າງວ່າ ສົງຄາມ 1950-1953 ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໂດຍສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້, ແລະໃນທີ່ສຸດຕົນກໍໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ.
ສື່ມວນຊົນທາງການຂອງລັດຖະລສຍເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ຮູບພາບຂອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ຊອຍກູ (Sergei Shoigu) ໄປເດີນທາງຮອດສະໜາມບິນສາກົນພຽງຢາງໃນຄືນກ່ອນໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກທ່ານກັງ ຊຸນ ນາມ (Kang Sun Nam) ຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງເກົາຫຼີເໜືອ.
“ພາລະກິດແຫ່ງຄວາມປາດຖະໜາດີຂອງກອງທັບ ແລະປະຊາຊົນຣັດເຊຍ ຈະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຍຸດທະສາດ ແລະ ແບບດັ້ງເດີມຂອງ ສປປ ເກົາຫຼີ ແລະ ຣັດເຊຍ... ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຍຸກສະໄໝ, ” ອົງການຂ່າວ KCNA ກ່າວ.
ສປປ ເກົາຫຼີ ຫຼື ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນເກົາຫຼີ ເປັນຊື່ທາງການຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.