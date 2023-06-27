ຢູ່ໃນຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຣັດເຊຍ, ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ປະນາມພວກກະບົດ ແວກເນີ ຢ່າງຮຸນແຮງໂດຍໄດ້ເອີ້ນພວກເຂົາວ່າ "ພວກທໍລະຍົດ.” ຜູ້ນຳຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ຈັດການກະບົດໄດ້ຂີ້ຕົວະຕໍ່ປະ ຊາຊົນຂອງຕົນເອງ ແລະ “ຜັກດັນເຂົາເຈົ້າໄປຊູ່ຄວາມຕາຍ, ຖືກຍິງໃສ່, ແລະ ຍິງໃສ່ຄົນຂອງຕົນເອງ,” ມັນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຜິດສຳລັບການບຸກໂຈມຕີເມືອງ ຣອສຕອຟ ທີ່ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງພວກນັກລົບແວກເນີ, ຊຶ່ງພວກ ເຂົາໄດ້ຍຶດເປັນເວລາຊົ່ວຄາວ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປສູ່ ມົສກູ ຂອງພວກເຂົາ.
ທ່ານປູຕິນ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນພວກທະຫານແວກເນີ ແລະ ຜູ້ບັນຊາການເຂົາເຈົ້າ ຜູ້ທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ “ຄົນຮັກຊາດ” ມາຮ່ວມກອງທັບຣັດເຊຍ ດ້ວຍການເຊັນສັນຍາກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ຫລືບັນດາອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ອື່ນໆ. ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ທາງເລືອກແກ່ເຂົາເຈົ້າ ຖ້າຫາກວ່າເຂົາເຈົ້າຢາກກັບຄືນ ໄປຫາຄອບຄົວ ແລະໝູ່ເພື່ອນເຂົາເຈົ້າ ຫລືຍ້າຍໄປຢູ່ ເບລາຣຸສ ຖ້າເຂົາເຈົ້າ ຫາກເລືອກເອົາ.
ຜູ້ນຳຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຫົວໜ້າແວກເນີ ທ່ານເຢັບເກນີ ປຣີໂກຊິນ ຜູ້ນຳ ພາການປະຕິວັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າພວກຜູ້ຈັດການກະບົດນີ້ໄດ້ທໍລະຍົດຕໍ່ “ປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທໍລະຍົດຕໍ່ຜູ້ທີ່ຖືກນຳເຂົ້າມາສູ່ອາຊະຍາກຳດັ່ງກ່າວ.”
ທ່ານຍັງກ່າວວ່າຜ່ານການປະຕິວັດດັ່ງກ່າວ, ພວກຜູ້ຈັດການໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັດຕູ ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຮັບໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ, “ເພື່ອທະຫານຣັດເຊຍຂ້າກັນ ເອງ, ສະນັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບ ແລະ ພົນລະເຮືອນ ຣັດເຊຍ ຈະຕາຍ, ສະນັ້ນໃນທີ່ສຸດ ຣັດເຊຍ ກໍຈະເສຍໄຊ, ຈົມຢູ່ໃນການຕໍ່ສູ້ທີ່ນອງເລືອດຂອງພົນລະເຮືອນ.”
ທ່ານປູຕິນຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຕັ້ງໃຈປ່ອຍໃຫ້ການກະບົດ 24 ຊົ່ວໂມງເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາໂດຍພວກທະຫານບ້ານ ແວກເນີ ດຳເນີນຕໍ່ໄປດົນເທົ່າທີ່ເຮັດ ໄດ້ ເພື່ອຫລີກຫລ່ຽງການນອງເລືອດ ແລະນັ້ນໄດ້ບັງຂັໍບການທ້ອນໂຮມຊາດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ເວລາໄດ້ເປັນທີ່ຕ້ອງການ ລວມຢູ່ໃນສິ່ງອື່ນໆ, ເພື່ອໃຫ້ພວກ ທີ່ໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດພາດ ມີໂອກາດກັບຄືນມາໃນຄວາມສຳນຶກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຮູ້ວ່າການກະທຳຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກປະຕິເສດຢ່າງແຮງໂດຍສັງຄົມ ແລະ ການພະຈົນໄພທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນມີຜົນຕາມມາທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ ແລະ ທຳລາຍລ້າງສຳລັບ ຣັດເຊຍ ແລະ ສຳລັບລັດຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານປຣີໂກຊິນ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ ສາທາລະນະເປັນເທື່ອ ທຳອິດ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການກໍ່ກະບົດໄລຍະສັ້ນໆ ທີ່ທ່ານໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນຕໍ່ການນຳທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ.
“ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມລະບອບການປົກຄອງໃນປັດຈຸບັນ ແລະລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ” ທີີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວ ຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມດົນ 11 ນາທີ ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍຢູ່ໃສແອັບພລີເຄຊັ້ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Telegram.