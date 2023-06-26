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ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຣັດ​ເຊຍ ປາ​ກົດ​ຕົວທາງ​​ໂທ​ລະ​ພາບ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ກໍ່​ກະ​ບົດ​ຂອງ​ກຸ່​ມ ແວກ​ເນີ

  • ວີໂອເອ
ໃນ​ພາບ​ທີ່​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 26 ມິ​ຖຸ​ນາ 2023 ນີ້, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປ​ະ​ເທດ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ເຊີ​ເກ ຊອຍ​ກູ, ກາງ, ກວດ​ກາ​ໜ່ວຍ​ບັນ​ຊາ​ການ​ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່ໆ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ. (ພະ​ແນກ​ຂ່າວ​ກະ​ຊວ​ງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຣັດ​ເຊຍ ຜ່ານ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ AP)

ໂທ​ລະ​ພາບ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຣັດ​ເຊຍ​ ໄດ້​ສະ​ແດງເຫັນວິ​ດີ​ໂອ​ຂອງລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທ່ານ ເຊີ​ເກ ຊອຍ​ກູ ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມກ​ອງ​ທະ​ຫານ​ໃນ​ການ​ປາ​ກົດ​ຕົວ​ຕໍ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ກໍ່​ກະ​ບົດ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ທະ​ຫານ​ຮັບ​ຈ້າງ ທ່ານ ເຢັ​ຟ​ເກ​ນີ ປ​ຣີ​ໂກ​ຊິນ ແລະ ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ລາວ​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້.

ລາຍ​ງານບໍ່​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ເວ​ລາ ຫຼື ສະ​ຖານ​ທີ່ໆ​ທ່ານ ຊອຍ​ກູ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ກອງ​ທະ​ຫານ ແລະ ພວກ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ທີ່​ຖືກ​ລະ​ບຸ​ວ່າ​ ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ບຸກ​ລຸກ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ.

ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າການ​ກໍ່​ກະ​ບົດ​ຂອງ​ທ່ານ ປ​ຣີ​ໂກ​ຊິນ ຕໍ່​ການ​ນຳ​ພາ​ຂອງກອງ​ທັບ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ “ຄວາມ​ແຕກ​ແຍກ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງຫຼາຍ” ໃນ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ດົນ​ສອງ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ແລະ “ມີ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ຕໍ່​ຄຳ​ສັນຍາ” ກ່ຽວ​ກັບ ສົງ​ຄາມ​ດົນ 16 ເດືອນ​ຕໍ່​ກັບ ຢູ​ເຄ​ຣນ.”

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນລາຍ​ການ This Week ຂອງ​ໂທ​ລະ​ພາບ ABC ວ່າ​ສົງ​ຄາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ “ໄດ້​ເປັນ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ​ທາງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ ໃນ​ທົ່ວ​ໜ້າ​ໂດຍ​ລວມ​ສຳ​ລັບ​ທ່ານ ປູ​ຕິນ ​ເຊັ່ນ ເສດ​ຖະ​ກິດ, ທະ​ຫານ, ຈຸດ​ຢືນ​ດ້ານ​ພູມ​ສາດ​ການ​ເມືອງ.”

ທ່ານ ບ​ລິງ​ເຄັນ ໄດ້​ກ່າວ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຂອ​ງ​ທ່ານ ປ​ຣີ​ໂກ​ຊິນ ຕໍ່​ທ່ານ ປູ​ຕິນ ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ເຫັນ​ຄວາມ​ແຕກ​ແຍກ​ປາ​ກົດ​ອອກ​ມາ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄປ​ບ່ອນ​ໃດ, ຖ້າ​ມີ​ບ່ອນ​ໄປ, ເວ​ລາ​ໃດ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄປ​ຮອດ, ມັນ​ຍາກຫຼາຍ​ທີ່​ຈະ​ເວົ້າ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຢາກ​ເດົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມັນ. ແຕ່​ຂ້າ​ພ​ະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຄິດ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາຍັງບໍ່​ໄດ້​ເຫັນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ເທື່ອ.”

ນັກ​ການ​ທູດ​ລະ​ດັບ​ສູງຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າຜົນ​ຕາມ​ມາ​ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າຂອງ​ກຸ່ມ ແວກ​ເນີ ຂອງ​ທ່ານ ປ​ຣີ​ໂກ​ຊິນ ຕໍ່​ ມົ​ສ​ກູ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ກ່ອນ​ການ​ຖອນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ກະ​ທັນ​ຫັນ​ກ່ອນ​ໄປ​ຮອດ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ “ແມ່​ນ​ຍັງ​ເປັນ​ພາບ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ເໜັງ​ຕີງ​ຢູ່,” ດ້ວຍ​ຜົນ​ທີ່​ອອກ​ມາ​ແມ່ນບໍ່​ແນ່ນອນ.

ທ່ານ ປູ​ຕິນ ໄດ້​ເອີ້ນ​ທ່ານ ປ​ຣີ​ໂກ​ຊິນ, ເຊິງ​ແມ່ນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ທີ່​ດົນ​ນານ ທີ່ກອງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ຕໍ່​ສູ້​ຄຽງ​ບ່າ​ຄຽງ​ໄຫຼ່ກອງ​ກຳ​ລັງ ຣັດ​ເຊຍ ໃນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ນັ້ນ​ວ່າ, ທໍ​ລະ​ຍົດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປີ້ນ​ທາງ​ກັບ​ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຜະ​ເດັດ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ. ແລ້ວ​ຕໍ່​ມາ​ຜູ້​ນຳ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ທ່ານ ປ​ຣີ​ໂກ​ຊິນ ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ ແລະ ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ລາວ​ໄປ​ປະ​ເທດ ເບ​ລາ​ຣຸ​ສ ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ, ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຖືກ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ໂດຍ​ຜູ້​ນຳ ເບ​ລາ​ຣຸ​ສ ທ່ານ ອາ​ເລັກແຊນ​ເດີ ລູ​ກາ​ເຊັນ​ໂກ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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